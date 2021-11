WRC | Loeb prova ancora la Puma Rally1 e "vede" Monte-Carlo

M-Sport continua senza sosta i suoi test con la Ford Puma Rally1 ibrida, che è diventata ufficialmente la vettura di riferimento della squadra dopo la fine del WRC 2021 avvenuto lo scorso weekend a Monza.

Il team diretto da Richard Millener si è buttato a capofitto nella preparazione della nuova vettura che farà il suo esordio in gara al Rallye Monte-Carlo 2022, prologo del prossimo Mondiale Rally.

Questa settimana la squadra si è ritrovata nei pressi di Gap - sede del Parco Assistenza nel corso delle ultime stagioni anche grazie alla presenza nel WRC di Sébastien Ogier - per preparare il primo evento del nuovo anno.

I primi ad alternarsi al volante della Ford Puma Rally1 sono stati Gus Greensmith e Adrien Fourmaux, per poi lasciare il volante della vettura ibrida a Craig Breen. Il nord-irlandese ha avuto a disposizione una giornata intera per sé, così da arrivare nel Principato sufficientemente pronto.

Inutile girarci troppo attorno: la presenza di Adrien Fourmaux ai test non fa altro che confermare quanto in M-Sport credano nel ragazzo. Quasi certamente anche lui sarà coinvolto nel programma Rally1 2022, anche se resta da vedere in che modo e quante gare sarà chiamato a fare.

E, in questo punto, non può essere escluso Sébastien Loeb. Il 9 volte iridato ha provato la Ford Puma nel terzo e ultimo giorno di test compiuto da M-Sport nel corso di questo mese. Il prossimo è previsto per dicembre.

Sebastien Loeb, Ford Puma Rally1 Photo by: Denis Baudron

Loeb ha testato la Puma dopo averlo già fatto una volta, poche settimane fa. M-Sport non ha potuto fare altro che confermare la presenza del francese ai test, perché fotografato da più parti al volante della vettura prima di iniziare i test.

La presenza di Loeb apre un punto di domanda che, però, va sempre più a diventare certezza: lo vedremo prendere parte a qualche evento 2022? Stando a quanto riportato da fonti di Motorsport.com la risposta è sì, anche se non è ancora certo il numero di gare che farà.

Inoltre, è possibile che possa prendere parte al Rallye Monte-Carlo. I test che Loeb sta svolgendo non sembrano legati al solo sviluppo della macchina, ma potrebbero portarlo a essere schierato da M-Sport già nella prima uscita stagionale sebbene questa sia fissata pochi giorni dopo la fine della Dakar 2022.

Loeb correrà anche a gennaio al volante della Hunter del team BRX preparata da Prodrive e sarà ancora il pilota di punta del team. I tempi per vederlo correre al Principato potrebbero essere molto stretti, soprattutto se riuscirà a portare a termine la gara. A questo punto non resta che attendere i test di dicembre, in cui capiremo se M-Sport avrà l'intenzione di schierare Séb subito o punterà su Adrien Fourmaux almeno per la prima uscita stagionale.

Ciò che è certo, però, è che Loeb abbia voglia di tornare. Ancora una volta. Lo ha fatto prima con Citroen - vincendo clamorosamente il Rally di Catalogna nel 2018 - per poi firmare un biennale part time con Hyundai Motorsport. Ora le porte di M-Sport sembrano essere più che aperte. Spalancate.

