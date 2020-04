WRC, Loeb: "Mi manca correre. Uso videogame per fare le speciali"

9 titoli iridati, più altre vittorie ottenute in serie come WTCC e successi di tappa alla Dakar potrebbero essere un palmares più che sufficiente - usando un eufemismo - per convincere un pilota a non sentire la mancanza delle corse, specialmente se si hanno ormai 46 anni. Eppure Sébastien Loeb non vede l'ora di tornare a fare quello che, sino a oggi, ha fatto meglio: correre.

Il campione alsaziano, da oltre un anno pilota Hyundai Motorsport nel Mondiale Rally, sta passando questi giorni di reclusione nella sua casa in Svizzera, cercando di occupare al meglio il tempo passandolo con la famiglia, ma tenendo alta la sua soglia competitiva pur non potendo correre al volante della i20 Coupé WRC Plus. Come? Con qualunque gioco a sua disposizione. Sia questo un videogioco che simula le speciali del WRC o un semplice - ma mai obsoleto - gioco di società che si chiama Monopoli.

In questo momento di lock down, di reclusione, come stai?

"Stiamo bene, sì. Sono a casa in Svizzera e rimaniamo dove siamo. Lo faremo più che potremo, come fanno tutti in questi tempi così difficili. Vorrei dire che sono piuttosto fortunato perché siamo molto vicini alla foresta e ho una casa con giardino. Ci sono tante altre persone che sono molto meno fortunate di me".

Come ti mantieni in forma in attesa del ritorno alle corse?

"Attualmente giro un po' in bicicletta. Ho comprato e costruito un trampolino per il giardino, per cui ho speso così un giorno, ma mi piace saltarci sopra. In Svizzera non abbiamo restrizioni così nette come in Francia, ma stiamo ancora minimizzando i nostri movimenti. Tutti i ristoranti, i bar e i negozi sono chiusi, dunque dobbiamo cercare di intrattenerci in questi momenti così complicati".

Come occupi il tuo tempo in questi giorni?

"Non abbiamo scelta, ma dobbiamo cercare di conviverci. Non possiamo fare di più. Dobbiamo accettare questa situazione, rispettare le regole e fare la nostra parte per cercare di ridurre la propagazione del virus. Chiaramente non è facile, ma dobbiamo farlo. Magari guardando film, giocando alla Playstation per ripercorrere qualche prova speciale. Ho giocato a cose come Monopoli, così da passare del tempo con la mia famiglia e cercare di rendere migliore questa attesa. E, a dire il vero, sono competitivo anche a Monopoli. L'ultima volta ho vinto".

Se potessi rivivere una delle tue gare fatte in passato, quale sceglieresti?

"Forse la prima vittoria in Finlandia. E' stata una sensazione incredibile essere al limite in quel modo. Ora, pensandoci un po' di più, vorrei rivivere ancora la mia vittoria in Alsazia, in Francia. Quando ho vinto il rally, ho vinto il titolo Piloti e Costruttori allo stesso tempo. E l'ho fatto davanti alla mia famiglia e ai miei amici. In momenti come quelli, oggi, mi piacerebbe molto vedere quelle persone e celebrare qualcosa con loro".

C'è qualcosa in particolare che vorresti fare quando questa situazione sarà terminata?

"Non corro con la i20 Coupé WRC Plus da Monte-Carlo, dunque non vedo l'ora di tornare a correre, sia nei test che in gara. Non vedo l'ora di tornare a correre. E' naturale che manchino tutte quelle cose come il lavoro assieme come team, ma la cosa importante oggi è rimanere tutti in sicurezza".

Hai un messaggio a tutti i fan?

"Ci mancano le competizioni rally almeno quanto mancano a tutti i fan. Speriamo di tornare a correre il più presto possibile e guidare ancora, ma questo dipende da quanto tutti quanti riusciremo a rispettare le regole e rimanere a casa. Stiamo lavorando tutti assieme, nella stessa direzione, lottando contro il virus. Se lo faremo, potremo tornare presto".