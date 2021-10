WRC | Loeb ha provato la Ford Puma Rally1 di M-Sport

Sébastien Loeb non sa proprio stare lontano dal WRC. Il 9 volte campione del mondo rally ha disputato ieri in Catalogna il primo test al volante della Ford Puma Rally1 ibrida, ovvero la vettura con cui il team M-Sport correrà nel WRC a partire dalla prossima stagione.

L'alsaziano ha compiuto la prima giornata di prove su asfalto, in un tratto di strada vicino a Vic, a circa 40 chilometri a nord di Barcellona. La presenza di Loeb al test con M-Sport ha rafforzato le voci che vorrebbero vederlo tornare titolare nel Mondiale Rally dalla prossima stagione proprio con il team britannico.

In realtà, almeno per ora, stando a quanto appreso da Motorsport.com il 9 volte iridato è stato impiegato per cercare di portare avanti al meglio lo sviluppo della Puma Rally1 in vista della prossima stagione.

E' infatti quasi certo che Loeb non sarà al via del Rally di Monte-Carlo per via del suo impiego alla Dakar 2022 con la Hunter del team Prodrive. Per il secondo anno consecutivo Séb difenderà i colori della squadra britannica nella divisione Auto, cercando il riscatto dopo un'edizione 2021 a dir poco deludente.

Il Rallye Monte-Carlo, con le sue ricognizioni, scatterà appena 3 giorni più tardi la fine della Dakar 2022, dunque a oggi appare improbabile vederlo al via del prologo del WRC al volante della Ford Puma Rally1.

Rimane invece incerto ciò che potrebbe accadere nel prosieguo della stagione. Non è detto che Loeb non possa essere impiegato per qualche gara spot, così come farà Sébastien Ogier con Toyota proprio a partire dal 2022. Gus Greensmith sembra rientrare ancora nei piani di M-Sport, non a caso a Monza correrà con un nuovo navigatore dopo il ritiro di Chris Patterson per cercare di arrivare pronto all'avvio della nuova stagione che si aprirà proprio nel Principato.

Intanto il programma di test di M-Sport con la nuova Puma proseguirà domani e nei prossimi giorni con Craig Breen al volante. Il nuovo pilota della squadra di Cockermouth proverà la Puma su asfalto nella giornata di domani, per poi provarla su terra nella giornata seguente.