WRC | Loeb correrà anche all'Acropoli con M-Sport

Carica lettore audio

"Here we go again", ha scritto oggi sul proprio profilo Twitter il team M-Sport. Ci risiamo. Sébastien Loeb e la squadra di proprietà di Malcolm Wilson correranno di nuovo assieme nel corso della stagione 2022 del WRC e lo faranno nel mese di settembre al Rally Acropoli che si terrà sugli sterrati della Grecia.

Il 9 volte campione del mondo tornerà al volante della Ford Puma Rally1 numero 19 per la terza volta in stagione dopo aver corso (e vinto) al Rallye Monte-Carlo, al Rally del Portogallo - in cui è stato costretto al ritiro per un incidente - e al Safari Rally nel mese di giugno.

L'Acropoli sarà così il quarto appuntamento della sua stagione nel WRC dopo aver saltato recentemente sia il Rally di Estonia che il Rally di Finlandia, andato in scena lo scorso fine settimana.

Loeb andrà ad affiancarsi ai 3 equipaggi che solitamente M-Sport schiera, ovvero quelli formati da Gus Greensmith e Jonas Andersson, Adrien Fourmaux e Alexandre Coria, Pierre-Louis Loubet e Vincent Landais.

Sébastien farà ancora coppia con Isabelle Galmiche, diventata sua navigatrice nel WRC da quando Daniel Elena ha annunciato il ritiro dalle competizioni solo pochi mesi fa. Il loro debutto è avvenuto a Monte-Carlo di quest'anno, in cui hanno ottenuto una strepitosa quanto inattesa vittoria.

Dopo l'Acropoli, Loeb e M-Sport si torneranno a parlare per capire se ci sarà ancora spazio per un altro rally 2022 assieme. Richard Millener, team principal della squadra britannica, aveva affermato poco tempo fa ai microfoni di Motorsport.com che le trattative per avere Loeb in qualche evento si sarebbero svolte gara per gara.

"Con Séb e Isabelle lavoriamo e studiamo il da farsi gara per gara. La sua vittoria a Monte-Carlo è stata speciale per tutti noi, abbiamo lavorato sodo per avere la macchina pronta e cercare di fare un bel fine settimana. Penso che nessuno potesse pronosticare la sua vittoria, potenzialmente poteva fare podio. Ma è stato bello vedere com'è arrivata la vittoria, con la foratura di Ogier a una prova dalla fine, quando sembrava tutto deciso”.

"In generale è fantastico vedere ciò che porta al team, l'entusiasmo che dà ai ragazzi del team. Tutti lavorano ancora più motivati, concentrati. Avere Loeb con noi è come ricordare i tempi con Ogier. Le sensazioni sono le medesime. Ha tutte le chance di fare davvero molto bene. Avere Séb nel team è davvero un sogno per tutti noi".