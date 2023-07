WRC | Loeb: "Al momento non c'è nessun piano per tornare" La leggenda dei rally Sebastien Loeb ha dichiarato di non avere alcun piano al momento per tornare nel WRC per alcuni eventi selezionati in questa stagione.

Di: Tom Howard Il nove volte campione del mondo di rally ha disputato quattro gare del WRC con M-Sport Ford lo scorso anno, conquistando anche una memorabile vittoria a Monte Carlo. Il francese è stato in testa anche in Portogallo e in Grecia prima di essere costretto al ritiro. Tuttavia, Loeb è stato assente dal WRC in questa stagione, nonostante M-Sport nutrisse la speranza di poter raggiungere un accordo con il 49enne, che all'inizio dell'anno si era detto disponibile ad aggiungere eventi WRC ai suoi programmi. L'80 volte vincitore nel Mondiale non ha potuto partecipare al Monte Carlo a causa dei suoi impegni alla Dakar, nell'ambito di un programma a tempo pieno nel Campionato del Mondo Rally-Raid. Oltre a questo programma, Loeb sta disputando una stagione completa nel Campionato del Mondo di Rallycross, alla guida di una Lancia Delta Evo completamente elettrica, mentre lo scorso fine settimana è tornato nell'Extreme E per l'Island X-Prix in Sardegna con Abt Cupra. M-Sport ha dichiarato a marzo che avrebbe preso in considerazione la possibilità di aggiungere due vetture al suo schieramento WRC solo se avesse avuto bisogno di sottrarre punti ai suoi rivali per aiutare il suo uomo di punta Ott Tanak nella corsa al titolo. Ma Tanak è attualmente a 42 punti di distanza dal leader del campionato, Kalle Rovanpera della Toyota. Quando Motorsport.com ha domandato a Loeb se ci fosse per lui qualche progetto nel WRC, il francese ha risposto: "Al momento non c'è nessun piano". Ma ha anche aggiunto che il suo ritorno nella Extreme E è stato solamente una one-off. "Al momento il piano è di venire per una sola gara", ha detto. "Ho avuto questa proposta: Cupra mi ha chiesto se sarei stato felice di partecipare ad una gara e io ho risposto di sì. Al momento siamo a questo punto e non c'è un piano per il futuro". Loeb si è classificato quarto e sesto nel doppio appuntamento dell'Extreme E in Sardegna, correndo al fianco della svedese Klara Andersson. Questo fine settimana Loeb tornerà in azione al Goodwood Festival of Speed, dove guiderà la sua Lancia Delta Evo del Mondiale Rallycross. L'evento celebra anche i 50 anni del WRC con una serie di auto che affronteranno la salita ed il Forest Rally Stage, comprese le vetture Rally1 dei team M-Sport, Toyota e Hyundai WRC.