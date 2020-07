WRC, Latvala: "Voglio correre altri 2 anni e farlo con le ibride"

In questo 2020 uno dei piloti esclusi di lusso dal WRC è Jari-Matti Latvala. Il finlandese, oggi 35enne, è stato appiedato dalla Toyota al termine della passata stagione, senza riuscire a trovare un ingaggio per questo Mondiale.

Sebbene sia stato costretto anche a rinunciare alle gare a cui avrebbe dovuto prendere parte da pilota privato - sempre al volante di una Toyota Yaris WRC Plus - Latvala guarda con grande attenzione al 2022, l'anno in cui sarà introdotto il nuovo regolamento tecnico che imporrà ai team di far esordire le vetture ibride.

"Penso che le vetture 2022 si adatteranno bene al mo stile di guida. Sembra che avranno meno carico aerodinamico e questo significa che ci sarà meno grip per le vetture. Quando stai guidando più di traverso, per me è un bene", ha ammesso Latvala, non senza un pizzico di auto-sponsorizzazione.

"Non vedo l'ora che arrivi il cambio di recolamento e spero che possano consentirmi di correre un altro paio d'anni nel WRC".

Sebbene sia stato scaricato dalla Toyota, Jari-Matti vorrebbe tornare a correre con la Casa giapponese, a cui è rimasto legato. Anche per questo non è stato preso in considerazione da Pirelli - che ha scelto Andreas Mikkelsen - per i test legati alle gomme Pirelli 2021.

"Il mio obiettivo è quello di rimanere il più possibile con Toyota. Fino a quando sarà nel WRC, voglio essere lì a lavorare con loro".

"E' ancora troppo presto per dire se ci sarà un sedile disponibile per il 2022, ma il mio sogno è tornare a guidare di nuovo da pilota titolare".