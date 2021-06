WRC, Latvala: "Ogier a tempo pieno nel 2022? Ci sono speranze"

E' un dato di fatto che questa stagione, quella WRC 2021, sia l'ultima a tempo pieno per il 7 volte campione del mondo Sébastien Ogier. O forse no. Il pilota che di diritto rientra nel novero dei più grandi di sempre della categoria, al termine dell'ultimo evento della stagione, si dedicherà non solo al Mondiale Rally, ma anche ad altro. C'è chi però è pronto a sostenere che vi siano ancora possibilità di convincerlo a fare un altro anno intero.

Questo qualcuno non è certo una persona qualunque. E' Jari-Matti Latvala, team principal di Toyota Gazoo Racing WRC, che da quest'anno ha sostituito alla guida della squadra giapponese Tommi Makinen.

L'ex pilota e oggi manager di Toyota ha tenuto aperto uno spiraglio che, seppur sia piccolo, fa sognare i tifosi e tremare gli avversari. Ogier è intenzionato a fare non più di mezza stagione da titolare dal 2022, ma Latvala spera ancora di poterlo convincere e riproporlo come punta di diamante Toyota nel primo anno dell'era ibrida del WRC.

"Mai dire mai. Che Ogier rimanga a correre per tutto l'anno anche nel 2022 è una possibilità, ma è piccola", ha dichiarato Jari-Matti Latvala a Motorsport.com. "Credo che Ogier assomigli a Loeb. Credo voglia sperimentare qualcosa d'altro avendolo già visto correre in Porsche Carrera Cup e credo abbia provato anche una Formula 1. Credo che abbia la possibilità di correre anche in altre serie".

"Credo che abbia interesse nel fare altro ed è il motivo per cui sta valutando di correre nel WRC solo mezza stagione, nel 2022. Mai dire mai, ma al momento sembra che possa essere coinvolto nel WRC solo per mezza stagione".

Latvala ha parlato in modo realistico: Ogier è stato chiaro, ha fatto sapere al team quali siano i sui piani per il futuro, al di là di come finirà l'attuale stagione che lo vede in testa al Mondiale Piloti davanti al compagno di squadra Elfyn Evans.

"Abbiamo parlato con Sébastien. Ha chiaramente detto di non voler fare una stagione intera il prossimo anno. L'intenzione è di fare una mezza stagione o una cosa simile, al momento".

Se Ogier dovesse confermare l'intenzione di correre solo parte del prossimo Mondiale Rally, Toyota sarà costretta a trovare un altro equipaggio di livello per affidargli la Yaris GR che Ogier lascerà libera nelle gare che non disputerà. L'obiettivo del team giapponese è quello di trattenere tutti gli attuali piloti, dunque Evans, Rovanpera e Katsuta. Quest'ultimo dovrebbe essere ancora impiegato per l'intera stagione e non sarà lui a prendere il posto di Ogier quando e se mancherà.

"Noi proveremo certamente ad avere Ogier per metà stagione. Poi, se sarà così, avremo bisogno di un altro pilota che possa correre al posto di Sébastien quando non sarà disponibile. Dobbiamo capire come sarà il calendario 2022, poi potremo prendere una decisione", ha concluso Latvala.