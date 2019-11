WRC: Latvala, addio Toyota dopo 3 anni... o forse no?

Jari-Matti Latvala ha ricevuto nella tarda mattinata di ieri la conferma che dal 2020 non sarebbe più stato pilota titolare del team Toyota Gazoo Racing di WRC. La Casa giapponese ha infatti deciso di sostituire interamente la line up piloti 2019.

Dopo l'addio di Tanak, passato in Hyundai poche settimane fa, Tommi Makinen e i vertici della sezione sportiva di Toyota hanno deciso di aprire un nuovo ciclo legato al team che dovrà concorrere ai titoli iridati WRC dal 2020, rinunciando anche a Kris Meeke e allo stesso Latvala per fare posto a Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanpera.

Latvala si trova così appiedato, ma la scelta fatta da Toyota non appare così peregrina. JML è stato autore della peggior stagione da quando corre nel WRC. Errori e una condizione psicologica non certo eccelsa a causa di problemi sentimentali - ha dovuto affrontare un periodo molto complicato in Finlandia, costellato di gossip che non lo hanno certo agevolato - lo hanno portato a registrare appena 94 punti in 13 gare.

E ora l'inizio del Mondiale Rally 2020 non poi così lontano. Hyundai e Toyota hanno già ufficializzato tutti i propri equipaggi per la prossima stagione. Manca solo M-Sport, che, salvo sorprese, dovrebbe presentarsi al via del prossimo Rallye Monte-Carlo con 2 sole vetture come già avvenuto in questa stagione.

Pochi istanti dopo l'annuncio di Toyota, Latvala ha fatto sapere che: "In seguito all'annuncio di Toyota vorrei prima di tutto ringraziare il team per le 3 stagioni passate insieme, in cui abbiamo condiviso anche successi".

"Sto lavorando per correre in qualche evento WRC nel 2020. Ringrazio tutti i miei fan per il supporto ricevuto". In queste poche parole Jari-Matti ha aperto uno spiraglio che a prima vista sembrava ormai chiuso, se non quasi compromesso in via definitiva.

Invece la sua storia con Toyota potrebbe non essere finita poche ore fa. Latvala sta infatti trattando per correre qualche gara al volante di una quarta Toyota Yaris nel Mondiale 2020, che probabilmente andrebbe a dividere con Takamoto Katsuta. Fino a qualche giorno fa si parlava di un suo possibile ritorno in M-Sport, ma così non sarà.

Latvala ha fatto sapere che non tornerà nel team di Malcolm Wilson e diretto da Richard Millener. Se nel 2020 correrà qualche gara nel WRC, lo farà al volante di una Toyota. Jari-Matti ha lasciato un bellissimo ricordo in Toyota, tornata a vincere nel WRC al Rally di Svezia 2017 proprio grazie a un suo inatteso exploit.

Non è un caso che Akyo Toyoda, presidente del Toyota Gazoo Racing World Rally Team abbia pubblicato una dedica molto bella nei confronti dell'esperto finlandese, ricordando come il suo impegno nel 2016 abbia fatto sì che Toyota rientrasse nel WRC e potesse vincere sin dalla prima stagione.

"Jari-Matti, grazie per aver lottato con noi per 3 anni. Quando ho visitato la Finlandia per la prima volta nel 2014, Toyota non aveva ancora deciso di tornare nel WRC: Ero molto contento perché per me si trattava della mia prima volta nel WRC e ho potuto conoscere i piloti di persona".

"Jari-Matti è stato il primo ad arrivare. Mi hai accolto con un saluto amichevole, mi hai parlato delle tue esperienze con la tua Corolla e la tua Celica. Quella è stata la volta in cui ho deciso di far tornare Toyota nel WRC. Puoi dire che se non ci fossimo incontrati, forse Toyota non sarebbe nel WRC oggi!".

"Quando ho saputo che saresti diventato un nostro pilota, è accaduto due anni più tardi, ero molto motivato, perché il destino è stato meraviglioso. Parlando francamente, non mi aspettavo potessimo vincere delle gare nella nostra prima stagione, quella del rientro nel WRC. L'obiettivo era salire sul podio almeno una volta prima della fine dell'anno".

"Invece hai colto subito il podio nella gara inaugurale a Monte-Carlo. E poi, hai vinto il mese dopo in Svezia. E' stata un'esperienza da sogno. Sono stato molto felice di salire assieme a te sul podio in Finlandia, lo scorso anno. Se ricordo quel momento, il primo che spruzzai con lo champagne fosti tu. Questo la dice lunga su quanto fossi contento di essere sul podio con te".

"So quanto tieni alla tua Corolla e alla tua Celica, dunque credo che continuerai a essere un fan della Toyota. Rimaniamo in contatto", ha concluso un appassionato Toyoda.