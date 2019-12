WRC, Latvala: 200.000 euro a gara per correre con la Yaris

Jari-Matti Latvala, nel silenzzio dell'inverno finlandese, continua a lavorare per il suo programma 2020. Non confermato dalla Toyota alla fine della stagione 2019, il 34enne sta preparando un programma di 5 gare - di cui 3 praticamente certe - per mettersi in vetrina e ricordare ai team di essere un pilota veloce e forte in vista del 2021, quando saranno potenzialmente liberi sedili importanti.

"Non sono stato confermato da Toyota per il 2020 ma non mi fermerò. Correrò con una Toyota Yaris al Rally di Svezia e al Rally di Finlandia e forse anche in Galles. Fare una sola gara avrebbe troppi rischi e avrei addosso troppe pressioni", ha dichiarato Latvala al quotidiano finlandese Helsingin Sanomat.

"Tutto viene dalla Tommi Makinen Racing. Ho ricevuto un preventivo che ho giudicato come congruo e ho preso la mia decisione". Correre una singola gara di WRC gli costerà più di 200.000 euro. La cifra finale appare molto alta, e lo è, ma non bisogna soffermarsi solo sulla cifra. E' bene infatti andare più in profondità della vicenda.

Latvala noleggerà una vettura WRC Plus, tipologia di vettura che incarna la massima tecnologia a oggi disponibile nel mondo dei rally, ma nel pacchetto saranno comprese altre voci di spesa non propriamente secondarie. Da prendere in considerazione ci sono anche la manutenzione della vettura (pezzi di ricambio compresi), 4 meccanici e l'ingegnere di gara.

"Qualcuno può dire che sono pazzo perché investo soldi personali - ha proseguito Latvala - ma sono costretto a correre nel Mondiale nel 2020. Se manchi per un anno è difficile rientrare. Nessuno si ricorderà più di te".

Latvala non utilizzerà solo soldi personali per finanziare la sua stagione 2020 nel WRC, ma avrà anche supporto di alcuni sponsor che andranno a completare il budget di cui ha bisogno per rendere realizzabile il suo progetto.

"Al giorno d'oggi è difficile ottenere sponsorizzazioni nel mondo del motorsport. 10 anni fa la situazione era molto diversa. Il Rally ora vive tempi difficili, perché c'è il rischio che le Case non ritengano più la categoria come una buona vetrina per i propri prodotti".

Intanto, lui continuerà a correre con il chiaro intento di ottenere grandi risultati per cercare di avere un contratto da titolare in un team ufficiale dal 2021. Jari-Matti ha 34 anni e si sente nel pieno della maturità, nonostante un 2019 ben al di sotto delle sue aspettative. "Nel 2021 ci sarà un sedile libero in Toyota e due in Hyundai. Nel 2022 nessuno sa nulla, perché cambieranno le regole".