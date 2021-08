WRC: Lappi torna con Toyota in Finlandia e... nel 2022?

Un anno di purgatorio sportivo può essere molto lungo, soprattutto se pensi di avere le potenzialità per affiancare i migliori nel paradiso della categoria in cui corri. Per Esapekka Lappi il 2021 deve essere stato proprio così, passato a cercare sponsor per prendere parte al WRC2 dopo essere stato scaricato da M-Sport per motivi economici.

A 9 mesi dall'ultima gara fatta al volante di una Ford Fiesta WRC Plus - l'ACI Rally Monza Italia - il pilota finlandese avrà la grande opportunità di cimentarsi nuovamente nella classe regina del WRC e lo farà al Rally di Finlandia.

Nel rally di casa, Lappi correrà al volante della quinta Toyota Yaris WRC Plus ufficiale, accanto ai confermati Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanpera e Takamoto Katsuta.

Per Lappi un bel premio, in quanto non solo tornerà a correre sulla vettura di riferimento del Mondiale Rally, una plus, appunto, ma lo farà sugli sterrati che nel 2017 lo hanno visto cogliere la prima e sino a oggi unica affermazione nel WRC.

Per l'allora 26enne si trattava di una clamorosa vittoria ottenuta davanti ai propri tifosi, giunta alla quarta uscita della carriera nel WRC. Ora, dopo una stagione passata al volante di una Volkswagen Polo GTI R5 con cui ha vinto entrambe le uscite nel WRC2 fatte quest'anno, arriverà la grande occasione.

Sarà possibile vedere Lappi in Toyota a 2 anni dall'addio. Alla fine del 2018 Esapekka decise di lasciare il team anche a causa di divergenze con quello che era il vertice della squadra, Tommi Makinen. Mentre ora, con il nuovo corso firmato Jari-Matti Latvala, si sono riaperte le porte di Toyota e Lappi è pronto ad approfittarne.

Non è tutto, perché stando alle ultime indiscrezioni legate al mercato piloti della prossima stagione, Lappi sarebbe proprio il prescelto per condividere la terza Toyota Yaris WRC Plus assieme a Sébastien Ogier. Come ormai è noto da tempo, Ogier smetterà di essere pilota WRC a tempo pieno al termine di questa stagione.

Il prossimo anno il 7 volte iridato dovrebbe prendere parte solo ad alcuni eventi selezionati, per poi dedicare il proprio tempo alla famiglia e a un'altra avventura nel motorsport (nel WEC, forse con Toyota). Per questo motivo al team giapponese serve e servirà fortemente un pilota capace di sostituire Ogier nelle gare in cui Séb mancherà. La scelta sembra essere ricaduta su Lappi, che tornerebbe nel WRC part-time, ma dalla porta principale.