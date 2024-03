WRC | Lappi racconta il suo ritiro: "Il cambio è esploso!"

La prima tappa del Safari Rally 2024 è stata per Hyundai Motorsport quasi tragica dal punto di vista sportivo. Nel giro di due speciali - le PS5 e PS6 - ha perso Esapekka Lappi e Ott Tanak, con il solo Thierry Neuville rimasto in gara per una posizione sul podio.

Lappi è stato il pilota più sfortunato non solo di Hyundai, ma dell'intera giornata a causa della rottura della trasmissione sulla sua i20 N Rally1. Il finnico è stato costretto a fermarsi al chilometro 9,8 della PS5 con il cambio rotto, anche se Lappi ha definito il guasto in maniera ben più colorita.

"Il cambio è esploso", ha dichiarato Lappi una volta rientrato al Parco Assistenza di Nairobi. "Prima che si rompesse, la vettura ha iniziato ad andare con sole 2 ruote motrici. Non ho avvertito alcun rumore, alcun impatto. Ha iniziato semplicemente ad andare in quel modo".

"Duecento metri più avanti, circa, la vettura non spingeva più. Non importava che avessi innestato la quinta o la prima marcia. Anche in quel momento non ho avvertito alcun impatto".

"Sicuramente nel corso delle prove precedenti ho avvertito qualche impatto, ma siamo tutti nelle stesse condizioni. Quindi non c'è stato nulla che potesse causare questo problema. E' davvero frustrante".

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto di: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Non è andata meglio a Ott Tanak, ritiratosi al chilometro 3,2 della speciale successiva per una roccia trovata in piena traiettoria che lo ha spedito contro un banco di terra all'esterno di una curva sinistrorsa. Per il campione del mondo 2019 si tratta del terzo ritiro nelle prime 3 gare della stagione.

"E' una cosa che capita piuttosto spesso al Safari. La roccia era in una posizione in cui era difficile vederla, era nascosta, e non ho potuto reagire o fare nulla. In quel punto la strada era stretta con muri di terra a delimitarla".

"Non avevo alternative. O prendere la roccia, o finire fuori direttamente. Ma la roccia era troppo grande e ci ha catapultati fuori. Non credo che la roccia abbia fatto troppi danni alla macchina, mentre il muro di terra all'esterno della curva ne ha fatti eccome".

Hyundai rimane in gara con il solo Neuville, anche se il belga ha fatto sapere di non essere affatto tranquillo dopo il guasto che ha fermato Lappi all'inizio del giro pomeridiano di oggi.

"Continueremo a lottare. Ovviamente non è bello vedere due compagni di squadra ritirarsi e un'altra giornata difficile per Hyundai in Kenya. E' dura avere una piena fiducia nella macchina quando sai che problema ha fermato Lappi, anche perché in certi punti il fondo è davvero abrasivo, ruvido e insidioso. Non voglio incappare nei medesimi problemi", ha concluso il belga.