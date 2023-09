WRC | Lappi spiega l'incidente: "Colpa mia, ho frenato tardi"

"Esapekka Lappi e Janne Ferm sono costretti al ritiro dal Rally del Cile a causa dei danni sostenuti dalla loro Hyundai i20 N Rally1 nell'incidente avvenuto nella PS1".

Hyundai Motorsport ha dato così l'annuncio che tutti si aspettavano. Esapekka Lappi e Janne Ferm non potranno ripartire domani per la seconda tappa del Rally del Cile a causa dei danni riportati dalla loro i20 nel corso dell'incidente che li ha visti finire fuori strada nella prima prova speciale prevista in questa edizione del Rally del Cile.

L'equipaggio finlandese è finito fuori strada all'ultima curva della PS1, la Pulperia 1 di 19,77 chilometri, una sinistrorsa che avrebbe poi immesso nel breve rettilineo d'arrivo.

Poco dopo aver approcciato la curva, la i20 N Rally1 ha urtato qualcosa che l'ha catapultata verso l'esterno, capottando. Lappi non ha potuto fare niente per riprendere il controllo della sua macchina, rimanendo così passeggero sino al termine della carambola.

Fortunatamente sia lui che Janno Ferm sono usciti incolumi dall'incidente, ma è stato subito chiaro come per loro il rally fosse finito in quel preciso istante. Troppi e troppo importanti i danni alla loro i20 N Rally1 per poter essere riparati e ripartire nella seconda tappa di domani.

A qualche ora dall'incidente, Lappi ha spiegato cosa sia successo e quale sia stato il motivo che ha scatenato il capottamento e il conseguente ritiro dal Rally del Cile.

"E' frustrante. Ho solo frenato troppo tardi in quell'ultima curva e c'era un banco di terra prima di un blocco di cemento. Abbiamo toccato il cumulo e abbiamo iniziato a capottare".

"Comunque tutto è partito dalla mia frenata, e quella è stata un mio errore. Mi dispiace davvero tanto per Hyundai Motorsport, e chiaramente per tutti i miei fan", ha scritto sulle proprie pagine social il pilota finlandese.