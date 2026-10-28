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WRC | Lancia: l'introduzione del Mondiale Team può aiutarla, ma serve trovare il budget necessario

Lancia attendeva di capire se potessero esserci modifiche al regolamento, così da fare valutazioni sul kit per le Rally2 2027. Queste sono arrivate con l'introduzione del Mondiale dedicato ai Team. Ora, però, serve trovare il budget necessario e il tempo non gioca a suo favore.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 28 ott 2026, 14:01

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Nikolay Gryazin Konstantin Aleksandrov, Lancia Corse HF Lancia Ypsilon HF

Foto di: Federico Manoni / NurPhoto via Getty Images

Il 2027 di Lancia nel Mondiale Rally è ancora tutto da scrivere. Dalla stagione di rientro nel WRC - ma nella classe cadetta, il WRC2 - il marchio torinese ha acceso le speranze di tutti coloro che da diversi lustri attendevano il suo ritorno nella classe regina.

Sin dal principio, però, è parso chiaro come l'attività principale di Lancia Corse fosse il customer racing, ovvero la realizzazione di vetture che potessero correre sì con un team ufficiale, ma anche - se non soprattutto - vendute ai clienti per realizzare budget.

Non è un caso che Lancia fosse rientrata con una Rally4, sfruttando il know how di Stellantis Motorsport realizzato con Opel Corsa e Peugeot 208 della stessa classe, le Rally4 appunto. Il passo successivo e naturale è stato l'arrivo della Ypsilon Rally2, anche lei nata dall'esperienza fatta da Stellantis (ex PSA Motorsport, ndr) con la Citroen C3 Rally2.

L'arrivo della Ypsilon Rally6 è solo l'ultimo passo del piano che prevede la realizzazione di vetture in grado di essere vendute ai clienti, sfruttando non solo l'esperienza tecnica di Stellantis, ma anche (se non soprattutto) il marchio Lancia, che ancora fa presa eccezionale su tanti nostalgici e appassionati sin dai tempi d'oro nei rally di tutto il mondo.

Avendo occupato quasi ogni gradino della piramide realizzata dalla FIA, che parte dalla Rally6 e arriva alla Rally1, era logico sperare che Lancia provasse - prima o poi - a tornare nella classe di vertice, quella che nel 2027 vedrà l'esordio delle Rally1 WRC27 e che vedrà anche alcune Rally2 dotate di un kit che dovrebbe avvicinarle alle Rally1 per ciò che riguarda le prestazioni.

In un primo momento il regolamento non lasciava spazio di manovra a Lancia, perché questo prevedeva l'obbligo di prendere parte a tutti gli eventi del calendario con almeno 2 vetture.

"E' una situazione abbastanza problematica", aveva detto in un'intervista a Motorsport.com Luca Martello, direttore di Lancia Corse HF. "Ci sono di fatto due problemi principali. Il primo è che la regolamentazione è stata rilasciata molto tardi, per cui i tempi di realizzazione e sviluppo del kit sono stretti. Anche se comunque è qualcosa che si può fare".

"Il secondo, invece, è questione di budget. Perché i regolamenti obbligano a chi sviluppa il kit a partecipare a tutti gli eventi della stagione 2027 con 2 vetture. Questo diventa una questione di budget. La decisione da parte nostra non è ancora stata presa, ma se la situazione dovesse rimanere quella odierna sarà molto difficile per noi sviluppare questo kit".

L'introduzione del Mondiale dedicato ai Team (WRC Teams Championship) almeno sulla carta ha aperto porte che sembravano chiuse. Questo si disputerà su 7 eventi deignati, tra cui una gara obbligatoria fuori dall'Europa e l'ultimo appuntamento del prossimo Mondiale. Questi sono i requisiti necessari per poter concorrere al titolo. Questa speciale classifica, al pari del Mondiale Costruttori, sarà dedicato esclusivamente alle vetture di categoria Rally1, ovvero quella che comprenderà le WRC27 e le Rally2 dotate di kit aerodinamico.

Il cambio di regolamento, però, non sembra essere sufficiente per sbloccare il progetto kit Rally2 per Lancia. Pur avendo avviato un customer racing importante, questo non è sufficiente a finanziare un programma completo. Luca Martello, direttore di Lancia Corse HF, lo aveva già spiegato qualche tempo fa a Motorsport.com.

"Sicuramente, a seconda dei programmi che si vogliono fare, la vendita delle vetture non è sufficiente per finanziare un programma completo. E' necessario trovare il budget giusto e serve fare le giuste riflessioni da questo punto di vista".

Insomma, nonostante il cambio di regolamento, rimangono due i problemi principali: la ricerca del budget necessario per affrontare una nuova sfida e, probabilmente, anche il tempo per realizzare il kit per la Ypsilon Rally2 HF Integrale. La corsa contro il tempo e per raccogliere il budget necessario è sempre più serrata, e la riorganizzazione dei brand in seno a Stellantis avvenuta qualche settimana fa potrebbe avere complicato i piani.

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