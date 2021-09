WRC: l'ACI Rally Monza chiuderà il Mondiale Rally 2021!

Nella giornata che ospita il Gran Premio d'Italia all'Autodromo di Monza, ma anche la giornata finale del Rally Acropoli, arriva la conferma di una grande notizia per il motorsport italiano e internazionale: l'ACI Rally Monza Italia chiuderà il calendario 2021 del WRC, diventando l'ultimo appuntamento della stagione.

Come anticipato da Motorsport.com lo scorso 19 agosto, l'ACI Rally Monza Italia è stato inserito nel calendario del Mondiale Rally corrente dopo la grande edizione d'esordio del 2021. Per l'Italia, ACI Sport e l'Autodromo di Monza un grande traguardo, che deve inorgoglire per il lavoro svolto e le opportunità offerte.

l'ACI Rally Monza Italia sarà svolto dal 19 al 21 novembre, dunque non utilizzando il weekend in cui, inizialmente, era previsto il Monza Rally Show.

Resta da capire quale potrà essere il percorso utilizzato, se quello dello scorso anno - davvero spettacolare - o se invece gli organizzatori cercheranno di sfruttare maggiormente le speciali nella zona del bergamasco e del comasco, avendo poi una sola giornata da trascorrere all'interno dell'Autodromo e del parco di Monza.

Con l'introduzione della seconda gara italiana, il Mondiale Rally 2021 resta composto da 12 eventi. Dopo il Rally Acropoli, il WRC andrà a nord per il Rally di Finlandia dal 1 al 3 ottobre. 2 settimane più tardi i protagonisti si recheranno a sud-ovest per il RallyRACC Rally di Spagna, previsto dal 14 al 17 ottobre.

Un mese più tardi, a metà novembre, ecco l'ACI Rally Monza Italia. Sarà interessante anche capire se gli organizzatori riusciranno a portare il pubblico all'interno dell'Autodromo, così com'è stato possibile per il Gran Premio d'Italia di Formula 1. Probabilmente sarà doveroso attendere ancora qualche settimana prima di prendere qualche decisione a riguardo, in modo tale da avere un quadro chiaro legato all'andamento della pandemia da COVID-19 ed eventuali restrizioni imposte dal governo Draghi.