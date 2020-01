WRC: la stellina Loubet farà 9 rally con una Hyundai i20 Plus

Hyundai Motorsport continua a lavorare non solo per il presente, ma anche per il futuro. Dopo aver festeggiato lo strepitoso successo di Thierry Neuville al Rallye Monte-Carlo, prova d'apertura del WRC 2020, la Casa coreana ha annunciato di aver messo sotto contratto nuovi giovani piloti. Tra questi c'è il talentuoso Pierre Louis Loubet.

Il francese, 22 anni già compiuti, è il campione del mondo in carica WRC2 (nel 2019 la serie era dedicata a piloti privati che correvano su vetture R5), dunque un talento che, specialmente nella seconda parte dello scorso campionato, si è messo in luce a suon di vittorie di categoria e di prestazioni al di sopra delle righe.

Come anticipato da Motorsport.com qualche settimana fa, Loubet sarà impiegato da Hyundai Motorsport al volante di una quarta Hyundai i20 Coupé WRC Plus oltre alle tre dedicate ai 4 piloti ufficiali. Il francesino, anche grazie al supporto della FFSA (Feration Française du Sport Automobile), prenderà parte a 9 eventi dei 13 in programma del WRC con la vettura che ha trionfato a Monte-Carlo.

Un passo avanti enorme per Loubet, che dovrà fare tesoro dell'opportunità e fare esperienza in vista del suo futuro che, a oggi, sembra a dir poco roseo. Il talento c'è e non è un segreto che in Francia si stia parlando di lui come del possibile erede dei due Sébastien, Loeb e Ogier, che hanno dominato il WRC per 15 anni consecutivi.

Per Loubet una grande opportunità, mentre Hyundai inizia a preparare il suo futuro non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello umano assicurandosi uno dei piloti più promettenti del panorama mondiale.

"Questo per me è un passo molto positivo e importante", ha dichiarato Loubet. "E' una grande soddisfazione e sono molto orgoglioso di indossare ancora i colori della squadra francese. Ci sarà molto lavoro da fare nel 2020 e spero che il sostegno della FFSA mi possa aiutare a progredire durante tutto l'anno. La supervisione federale, che conosco molto bene dopo le mie 3 stagioni sotto la FFSA, sarà molto utile per me a livello tecnico e sportivo".

Scorrimento Lista Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, Peugeot 207 1 / 23 Foto di: XPB Images Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, Peugeot 207 2 / 23 Foto di: XPB Images Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, Peugeot 207 S2000 3 / 23 Foto di: Red Bull Content Pool Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, Peugeot 207 4 / 23 Foto di: XPB Images Pierre - Louis Loubet, Vincent Landais, Citroën DS3 R5 5 / 23 Foto di: XPB Images Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, Citroën DS3 R5 6 / 23 Foto di: Citroën Communication Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, Ford Fiesta R5 7 / 23 Foto di: Sutton Motorsport Images Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, Ford Fiesta R5 8 / 23 Foto di: M - Sport Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, Ford Fiesta R5 9 / 23 Foto di: M - Sport Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, Ford Fiesta R5 10 / 23 Foto di: M - Sport Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, Ford Fiesta R5 11 / 23 Foto di: M - Sport Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, Ford Fiesta R5 12 / 23 Foto di: M - Sport Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, Ford Fiesta R5 13 / 23 Foto di: M - Sport Pierre-Louis Loubet, BRC Racing Team 14 / 23 Pierre-Louis Loubet 15 / 23 Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, Ford Fiesta R5 16 / 23 Foto di: M - Sport Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, Ford Fiesta R5 17 / 23 Foto di: M - Sport Pierre Louis Loubet, Vincent Landais, BRC Racing Team, Hyundai i20 R5 18 / 23 Foto di: FIA European Rally Championship Pierre-Louis Loubet 19 / 23 Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, 2C Competition, Skoda Fabia R5 20 / 23 Foto di: Jorge Cunha - DPPI Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, 2C Competition, SKODA Fabia R5 21 / 23 Foto di: FIA European Rally Championship Pierre Louis Loubet, Vincent Landais, Hyundai I20 R5, BRC Racing Team 22 / 23 Foto di: BRC Racing Team Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, skoda Fabia R5, FIA ERC, Rally Islas Canarias 23 / 23 Foto di: FIA European Rally Championship

