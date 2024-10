WRC | La modifica del sistema di punteggio sarà sottoposta al voto della FIA

La FIA è convinta di avere un'opzione da presentare al Consiglio Mondiale per migliorare e "semplificare" il radicale sistema di punteggio del Mondiale Rally per il prossimo anno.

La nuovissima struttura dei punti di quest'anno è stata un argomento scottante tra i concorrenti ed i tifosi, a causa della sua complessità e della sua ponderazione che, secondo molti, ha svalutato la vittoria assoluta del rally.

Nel 2024, i punti sono stati suddivisi tra il sabato e la domenica, con i piloti in grado di ottenere punti provvisori per la loro posizione complessiva alla fine della tappa del sabato, che vengono poi accumulati se raggiungono la fine del rally.

Una scala progressiva di 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 viene assegnata ai primi 10 classificati alla fine della tappa di sabato, ma solo agli equipaggi che raggiungono il traguardo della domenica.

Inoltre, vengono assegnati dei punti anche ai primi sette equipaggi più veloci nelle tappe della domenica (7-6-5-4-3-2-1), oltre al sistema 5-4-3-2-1 per i primi cinque tempi della Power Stage che conclude il rally.

Sebbene il nuovo sistema sia stato concepito per migliorare l'azione della domenica e sia stato molto efficace nel creare emozioni, i piloti ed i team hanno criticato fortemente la ponderazione dei punti del sistema, che è stata derisa in diverse occasioni.

L'irritazione sembra derivare dal fatto che il vincitore di un rally può facilmente lasciare il weekend senza aver ottenuto il maggior numero di punti. Questo è accaduto ancora una volta lo scorso fine settimana, quando Elfyn Evans, che si è classificato secondo al Rally d'Europa Centrale, ha ottenuto due punti in più del vincitore Ott Tanak.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Come riportato in precedenza, la FIA sta valutando quattro nuove proposte per apportare miglioramenti al sistema per il prossimo anno.

Intervenendo al Rally d'Europa Centrale dello scorso fine settimana, la FIA ha confermato di avere una proposta che presenterà al Consiglio Mondiale e che potrebbe essere messa in atto per il prossimo anno.

Secondo quanto risulta a Motorsport.com, la proposta prevede una riponderazione dei punti per garantire che il vincitore del rally venga premiato maggiormente.

"Abbiamo diverse opzioni, ne abbiamo parlato per tutta la stagione. Ogni due settimane abbiamo dei gruppi di lavoro sportivi e sono state presentate diverse opzioni dal rappresentante dei piloti Scott Martin, dai costruttori e dal promoter del WRC".

"Alla fine, pensiamo di avere un'opzione da presentare alla prossima commissione su cui sono più o meno tutti d'accordo", ha detto la responsabile WRC della FIA, Marina Dunach. "Sarà sottoposta al voto del World Motor Sport Council e forse avremo un nuovo sistema di punti per il prossimo anno".

"Dopo aver esaminato le diverse opzioni presentate, abbiamo testato con file Excel cosa sarebbe successo utilizzando le diverse opzioni e pensando a quale fosse la migliore per il campionato. Siamo tutti convinti, più o meno, che questo sistema sia forse più equo".

Andrew Wheatley, direttore delle gare stradali della FIA, ha aggiunto: "La priorità principale per la modifica del regolamento era quella di cercare di garantire una minore discussione sulla domenica, come è normale che sia, e ora la proposta è quella di provare a modificarlo per semplificare il sistema di punti".