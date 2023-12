WRC | La FIA spiega perché potranno correre Rally1 senza ibrido

Il Consiglio Mondiale del Motorsport andato in scena a Baku all'inizio del mese di dicembre ha preso importanti decisioni per quanto riguarda il WRC. Una di queste riguarda la possibilità di far correre le vetture Rally1 sprovviste del pacchetto elettrico che rende ibrida la propulsione.

Non si tratta di un vantaggio prestazionale, perché ingombri e peso del pacchetto elettrico verranno sostituiti da una zavorra dal peso equivalente a quello del sistema fornito da Compact Dynamics.

La scelta è stata fatta per questioni di risparmio. Una sorta di riduzione di costi per chi vorrà mettersi in gioco con vetture Rally1 a costi più contenuti. Una sorta di passaggio intermedio tra le Rally2 - vetture meno potenti e sprovviste di ibrido - e le Rally1, vetture da 500 cavalli complessivi (supportate dai 100 cavalli dell'elettrico) e ibride.

Andrew Wheatley, direttore FIA delle categorie che si corrono su strada, ha spiegato la scelta fatta a Baku all'inizio dell'ultimo mese del 2023 dal Consiglio Mondiale.

"Ora esiste la possibilità per i piloti di gareggiare con vetture Rally1 senza l'unità ibrida. In sostanza, si crea un passaggio tra il Rally2 e il Rally1, ed è un'opzione che i costruttori hanno appoggiato".

A proposito di riduzione dei costi, a breve ogni vettura potrà contare su appena 3 unità ibride da utilizzare per l'intera stagione, mentre sino a quest'anno quelle a disposizione per ogni macchina erano il triplo, ossia 9.

La decisione fa parte di una serie di cambiamenti ratificati per la stagione WRC, tra cui la decisione di limitare i team all'utilizzo di un massimo di tre nuove unità ibride nel 2024 - rispetto alle precedenti nove - per ridurre i costi di gara.

"Il risparmio sui costi è un processo continuo e, grazie alle prestazioni e all'affidabilità delle unità ibride, possiamo trasferire un sostanziale risparmio sui costi ai team riducendo il numero di unità ibride da nove a tre", ha aggiunto Wheatley.