WRC | Kubica: "Tornare nei rally? Il mio posto è in pista"

Il Rally di Polonia tornerà nel calendario WRC a partire dalla prossima stagione, nel 2024, fissato nel fine settimana che andrà dal 27 al 30 giugno. Un rientro nel Mondiale Rally importante, non solo perché mancava ormai dal 2018, ma anche perché prenderà il posto di uno degli eventi meno appassionanti degli ultimi anni, ovvero il Rally d'Estonia.

Alla presentazione dell'evento non avrebbe potuto mancare l'eroe sportivo nazionale per ciò che riguarda i motori, ovvero Robert Kubica. L'ex pilota della Williams, ora impegnato nel WEC, ha partecipato in passato sia al WRC che all'evento di casa. Lo ha fatto per due volte, chiudendo al 20esimo e all'ottavo posto rispettivamente nel 2014 e nel 2015, prima di lasciare il Mondiale e dedicarsi alla preparazione per tornare in Formula 1 con il team di Grove.

Kubica è ancora in attività ed è stato lecito pensare a una possibile sua apparizione nella lista partenti dell'evento polacco del WRC. Robert, sebbene abbia fatto vedere doti di guida assai notevoli anche al volante di vetture da rally, ha affermato che per lui sarà molto difficile fare un'uscita dedicata. Sono ormai troppi anni che non corre in una vettura da rally e il lavoro da fare per arrivare pronto alla fine di giugno 2024 sarebbe troppo oneroso.

"Sono quasi otto anni che non mi siedo su un'auto da rally, quindi non sarebbe un compito facile. Come ho detto, sono un grande appassionato di rally e naturalmente guardo e sostengo non solo gli equipaggi del Team ORLEN, ma tutti i concorrenti in generale".

Robert Kubica e Maciek Szczepaniak su Ford Fiesta WRC Photo by: XPB Images

"Spero che questa sia un'opportunità per loro e che ci sia il maggior numero possibile di equipaggi dalla Polonia. Iniziare il Campionato del Mondo Rally è qualcosa di speciale".

Robert si sente ormai del tutto un pilota da pista. Sterrati e strade extraurbane hanno fatto parte della sua carriera, ma ora il suo posto è in pista. Lo ha detto senza nascondersi, forse con un pizzico di nostalgia pensando ai tempi andati e, forse, all'incidente ad Andora che ha compromesso le sue speranze di correre per un top team in Formula 1 e dare la caccia al titolo mondiale Piloti.

"Al momento posso dire con certezza che verrò al Rally di Polonia come sostenitore. Al Rally in un altro ruolo? Non lo so ancora. Non sarebbe facile. Seguo il rally da quando ero bambino ed era un mio sogno, tra virgolette, che ho potuto realizzare in parte quando ho gareggiato".

"Ho vinto il titolo nel WRC2 e poi ho guidato un'auto WRC. Tuttavia, credo che il mio posto sia la pista ed è su questo che mi sto concentrando. Quindi, lascio la rappresentanza del Paese nei rally in buone mani!", ha concluso Kubica.