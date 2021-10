WRC | Katsuta farà l'intera stagione 2022 con la GR Yaris Rally1

Squadra che vince - ed è in procinto di farlo - non si cambia. Toyota Racing ha annunciato questa mattina che Takamoto Katsuta, suo pilota del programma che aiuta i giovani a salire di livello nei rally, correrà l'intera stagione 2022 WRC da titolare.

Il giapponese, che già quest'anno ha preso parte a tutti gli eventi del WRC al volante della quarta Yaris WRC Plus, correrà al volante della quarta GR Yaris Rally 1 ibrida, andando di fatto a completare per intero lo schieramento della Casa giapponese per la prossima stagione.

Katsuta ha convinto Toyota a suon di buoni risultati nell'arco di questa stagione. Ricordiamo su tutti i quarti posti ottenuti in Portogallo e in Sardegna ma, soprattutto, il grande secondo posto al Safari Rally, in Kenya, alle spalle del solo Sébastien Ogier.

Nell'annuncio dato questa mattina da Toyota, risulta molto importante l'annuncio del nuovo copilota: Katsuta non correrà più assieme a Daniel Barritt. Dopo le recenti uscite con Aaron Johnston, il giapponese si è convinto e ha deciso di confermare il navigatore irlandese pur non avendo ottenuto ancora risultati degni di nota.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston Photo by: Takamoto Katsuta

Ricordiamo che Katsuta ha dovuto fare a meno di Barritt dopo l'infortunio patito dal navigatore britannico al Rally di Estonia, mentre i due si trovavano in zona podio. Successivamente il nipponico è stato navigato da Keaton Williams per un evento prima che quest'ultimo fosse costretto a rinunciare per motivi famigliari. A quel punto è stato scelto Aaron Johnston, appena lasciato a piedi da Oliver Solberg.

"Questa stagione è stata molto buona per me. All'inizio della stagione ho deciso di procedere passo dopo passo e le cose sono andare sempre meglio. E' stato fantastico concludere sul podio in Kenya. Dopo quell'evento, le cose sono state più difficili, ma sto imparando da questi momenti complicati e spero che possano essere per me una buona esperienza per il futuro".

"Non vedo l'ora di correre con la nuova vettura ibrida e con Aaron (Johnston, ndr) accanto a me. Abbiamo instaurato un'ottima relazione e sono sicuro che saremo ancora più forti dopo aver fatto diverse gare assieme".

"Voglio ringraziare Daniel (Barritt, ndr) per il suo supporto dal 2016 a oggi. Senza quello non sarei riuscito a cogliere i buoni risultati che abbiamo centrato assieme. Lavoreremo ancora assieme fuori dalla vettura. Grazie anche a Toyota per il supporto, sono molto felice di correre per il team e continuerò a lavorare duro per portare a casa risultati di rilievo".

Juho Hanninen, istruttore del Toyota Gazoo Racing WRC, ha aggiunto: "Sono molto contento che Katsuta possa ancora avere l'opportunità di correre l'intera stagione al livello più alto del WRC. Ha già corso tutta la stagione quest'anno e nel 2022 potrà avere ancora più esperienza quando la stagione scatterà a Monte-Carlo".

"Allo stesso tempo ci saranno tanti aspetti nuovi con l'introduzione delle nuove vetture Rally1, dovrà adattarsi a quelle. Credo che quello che Takamoto ha fatto nel corso di quest'anno potrebbe essere un ottimo approccio da mantenere anche nella prossima stagione: finire le gare, ottenere buoni risultati e costruirsi la confidenza in macchina. Quando questo aspetto sarà a buon punto, potrà cercare di aumentare la velocità e potremo vedere cosa sarà in grado di fare con quel tipo di macchine. Sono fiducioso, penso che possa fare bene anche il prossimo anno".

