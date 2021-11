WRC | Jonas Andersson nuovo navigatore di Gus Greensmith

A poco meno di una settimana dal via dell'ACI Rally Monza Italia, ultimo appuntamento del WRC 2021 che andrà in scena dal 18 al 22 novembre, Gus Greensmith e il team M-Sport hanno annunciato il nuovo navigatore che correrà assieme al pilota britannico al rally brianzolo. Stiamo parlando di Jonas Andersson.

Il navigatore, svedese classe 1977, torna nel WRC dopo diversi mesi, in cui è rimasto fermo a causa di un'infrazione legata alle norme COVID-19 commessa da Ole Christian Veiby, pilota che ha navigato dal 2019 a oggi.

Il 44enne svedese prenderà il posto di Chris Patterson, ritiratosi al termine del RallyRACC Catalunya per permettere a Greensmith di prendere subito confidenza con il nuovo navigatore in vista della prossima stagione.

"Non vedo l'ora di correre accanto a Gus a Monza", ha dichiarato Andersson dopo l'annuncio. "Per me è davvero una bella opportunità per conoscere lui e il team. Essere in grado di correre l'ultima dell'era delle WRC Plus nell'abitacolo di una di queste sarà bello".

Gus Greensmith, Chris Patterson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC Photo by: M-Sport

"Non vedo l'ora di correre e lavorare con Gus per vedere cosa riusciremo a fare. E' bello anche essere tornato in M-Sport, sperando di poter avere un bel rapporto nel corso del tempo".

"Aspetto Monza con l'obiettivo di ottenere alcuni tempi degni di nota e di goderci quello che faremo nel corso del fine settimana".

"Sono davvero molto contento di avere accanto a me Jonas Andersson a partire dall'ACI Rally Monza Italia. E' un uomo che ha tanta esperienza nel WRC", ha dichiarato Gus Greensmith.

"Io e il team abbiamo condiviso fosse lui la miglior scelta in termini di personalità ed esperienza di cui ho bisogno per continuare nei progressi fatti quest'anno anche nel 2022".

Jonas Andersson ha vissuto il suo momento più alto nel 2017, quando è riuscito a vincere il titolo WRC2 da navigatore di Pontus Tidemand al volante di una delle Skoda Fabia R5 ufficiali.