WRC | Johnston infortunato: sarà Fulton a navigare Katsuta al Rally del Cile

Takamoto Katsuta affronterà il Rally del Cile, previsto per il prossimo fine settimana, con un nuovo navigatore.

Dopo il brutto incidente occorso nella PS21 del Rally del Paraguay, Aaron Johnston si è procurato la frattura della clavicola e sarà così costretto a saltare l'evento sudamericano su terra del WRC.

In un primo momento, sembrava che Aaron fosse uscito illeso dall'incidente. Ma dopo ulteriori esami fatti dopo l'accaduto hanno rivelato la frattura, che lo costringerà così a rimanere a casa, a riposo, per rimettersi in forma in vista del finale di stagione.

Al posto di Johnston, a dare le note a Katsuta sarà James Fulton. Il navigatore, che è stato l'ultimo a dare le note a Craig Breen prima che lo sfortunato incidente lo portasse via, sta già correndo nella famiglia Toyota, perché è impegnato come copilota di Yuki Yamamoto. Il giapponese, lo ricordiamo, fa parte del Toyota WRC Challenge Program.

A tal proposito, Yamamoto avrà a sua volta un nuovo navigatore per far fronte alla mancanza di Fulton, ovvero Topi Luhtinen.

Podio: secondo posto Craig Breen, James Fulton, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto di: Austral / Hyundai Motorsport

"Katsuta gareggerà in Cile insieme a James Fulton, che sostituirà il suo abituale copilota Aaron Johnston", ha ufficializzato il Toyota Gazoo Racing WRT in un comunicato diffuso nel corso di questa mattinata.

"Dopo ulteriori accertamenti effettuati al suo rientro a casa in seguito a un incidente ad alta velocità avvenuto nell’ultima giornata in Paraguay, è stato riscontrato che Johnston ha riportato una frattura alla clavicola e salterà il Rally del Cile per avere più tempo a disposizione per recuperare prima di tornare alle competizioni. Il team augura a Johnston una pronta guarigione e non vede l’ora di riaccoglierlo presto in gara".

Dopo l’incidente della scorsa settimana, Katsuta ha elogiato l’intervento dei rivali della Hyundai, Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, che sono stati i primi ad arrivare sul luogo dell’incidente in Paraguay. Il pilota giapponese ha inoltre promesso di tornare più forte in Cile ed è grato a Fulton per essere disponibile a sostituire l’infortunato Johnston.

"Come in Paraguay, anche i tifosi cileni sono sempre molto entusiasti del rally e ci sostengono in quanto piloti. Le prove speciali possono essere piuttosto impegnative. Alcune strade – in particolare quelle che abbiamo percorso il venerdì negli ultimi anni – sono caratterizzate da forti pendenze trasversali e sono strette, quindi non c’è molto margine di errore", ha dichiarato Katsuta.

"Se rimangono asciutte, le strade possono diventare molto abrasive, quindi bisogna gestire bene gli pneumatici, soprattutto nel secondo passaggio. Tuttavia, anche il meteo può rendere le cose difficili, in presenza di nuvole basse o nebbia. Voglio augurare ad Aaron una pronta guarigione e sono grato a James e al team per il loro supporto e per aver reso possibile gareggiare insieme in Cile".