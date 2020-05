WRC, Jarveoja da navigatore di Tanak a muratore. E Peppa Pig...

Anche i campioni del mondo hanno bisogno di una pausa, anche se da diversi mesi sono indiscutibilmente i migliori su piazza. E' anche il caso di Martin Jarveoja, navigatore di Ott Tanak e campione del mondo WRC in carica dopo aver trionfato con merito al termine della passata stagione quando ancora difendevano i colori del team Toyota Gazoo Racing.

Per Tanak e Jarveoja gli ultimi mesi sono stati a dir poco frenetici: il titolo, il passaggio in Hyundai Motorsport, la preparazione alla nuova stagione, la conoscenza di nuove persone, l'adattamento a una nuova macchina, il terribile incidente di Monte-Carlo, il riscatto con i podi in Svezia e in Messico.

Per tutti questi motivi Jarveoja non ha nascosto di essere stato contento di avere tempo da passare con la moglie e i due figli.

"Sto bene. Sono a casa con mia moglie Maarja e i miei figli Maria e Mateo da quando sono tornato dal Rally del Messico. La situazione in Estonia sta lentamente tornando alla normalità. Le frontiere con i paesi baltici si stanno aprendo, così come le scuole, centri commerciali, palestre e piscine. Tuttavia siamo ancora in una situazione d'emergenza, dunque dobbiamo mantenere le distanze e lontani il più possibile".

Martin, in questo periodo di lockdown, non è certo stato con le mani in mano. Oltre ai consueti allenamenti - che poi tanto consueti non si sono rivelati... - il navigatore ha vestito i panni del muratore. O meglio, del distruttore.

"Sino a ora sono stato davvero impegnato. Abbiamo ristrutturato la vecchia fattoria dei miei nonni. Era davvero in pessime condizioni. Ho imparato a lavorare con un escavatore ed è stato molto divertente. Ho vestito i panni di Ralph Spaccatutto. Credo di aver mostrato le mie capacità diventando un vero professionista di demolizioni. Se avete bisogno di una persona all'escavatore, fatemi sapere!".

"Il clima in Estonia è bello, dunque sono riuscito ad andare a correre e fare ciclismo con alcuni amici. Questa è una cosa che mi piace molto fare. all'inizio del periodo di lockdown tutte le palestre erano chiuse. Mia moglie guardava video di fitness su YouTube, cose anni 90, così ho iniziato a mia volta a guardarli e a lavorare con lei. Più vecchi sono questi video, meglio è! Anche nostra figlia di 5 anni è stata coinvolta. Ma ora che il tempo sta migliorando è più piacevole tornare ad allenarsi all'aperto".

Non c'è solo il Jarveoja atleta e "spaccatutto", ma anche il papà. Ecco come è riuscito a intrattenere i figli in un periodo così complicato, specialmente per due bambini in fase di crescita come i suoi.

"Con i bambini abbiamo guardato un sacco di cartoni, con Peppa Pig in cima alla nostra playlist. Dopo tre anni nella bolla del WRC, speravo di poter passare un po' più di tempo con la mia famiglia. Ora lo sto avendo. So che devo sfruttarlo al massimo e godermelo".

Jarveoja non nasconde il suo apprezzamento per il modo di occuparsi del suo team da parte del team director di Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, il quale spesso si mette in contatto con il suo personale per verificare che tutto proceda nel migliore dei modi in questo periodo di lockdown.

"Andrea ci scrive regolarmente per sapere come stiamo. E' davvero bello che lui impieghi tempo per fare questo. Lui ha una grande famiglia a cui pensare, altre 200 persone a cui chiedere come si sentono. Chiaramente non sappiamo quando tutto questo finirà, ma stiamo cercando di mantenere una mentalità positiva. So che il mio pilota (Ott Tanak) dice sempre di spingere, per cui dobbiamo pensare al futuro ed essere preparati a tornare a correre".

"All'inizio del lockdown ero contento di avere una pausa. Ma ora i rally mi mancano davvero. A volte quando ti serve qualcosa, quando sei appassionato e devi aspettare di avere ciò che vuoi, una volta che riuscirai a ottenerlo sarai ancora più soddisfatto. Credo che sia una cosa che valga per tutti, per i fan, per i team e per tutti i ragazzi che fanno parte delle squadre. Di sicuro l'emozione sarà al massimo, quando torneremo nell'abitacolo della nostra vettura da corsa".