WRC: Jari-Matti Latvala è il nuovo team principal Toyota!

Il team Toyota Gazoo Racing ha annunciato nella tarda mattinata di oggi la propria line up piloti per il Mondiale Rally 2021, ma la vera sorpresa non è legata ai tre equipaggi ufficiali - da tempo già conosciuti - quanto per il nome della persona incaricata di prendere il posto di Tommi Makinen.

Il nuovo team principal di Toyota Gazoo Racing è Jari-Matti Latvala. Una scelta forte, quella di Toyota. Ha infatti puntato sull'uomo che meglio conosce il team avendo corso con il marchio giapponese sin dal giorno del suo ritorno nel WRC, ossia nel 2017.

Latvala è stato anche il primo pilota a riportare Toyota alla vittoria grazie al sorprendente successo ottenuto al Rally di Svezia 2017, ovvero alla seconda gara assoluta della Toyota Yaris WRC Plus. Una persona di grande spessore, al di là dell'essere stato un pilota forte pur senza aver raggiunto il titolo iridato tanto agognato.

Latvala avrà il difficile compito di sostituire Tommi Makinen, il quale dal 1 gennaio 2021 diverrà motorsport advisor per Toyota. Un cambio al vertice già pianificato da tempo, ma il nome di Latvala sorprende per l'inesperienza in un ruolo fondamentale, ma affascina per le doti umane del finnico.

Jari-Matti, ha fatto sapere Toyota, è stato scelto da Akio Toyoda, presidente di Toyota Motor Corporation, per mantenere la gestione del team con un occhio "del pilota". Al di sotto di Latvala ci saranno Yuichiro Haruna, project director, Kaj Lindstrom, direttore sportivo e Tom Fowler, il direttore tecnico che ha tanti meriti nella progettazione della Yaris, capace di portare a casa ben 3 titoli (1 Costruttori e 2 Piloti) in 3 anni.

L'ormai ex pilota e nuovo team principal Toyota avrà il compito di aiutare Kalle Rovanpera - stella nascente del WRC - e Takamoto Katsuta a migliorare nel corso dei prossimi anni per arrivare a giocarsi i titoli iridati assieme alla Casa giapponese.

La line up piloti di Toyota Gazoo Racing sarà ancora composta dal campione del mondo Sébastien Ogier - dopo il rinnovo annuale firmato prima dell'ACI Rally Monza Italia, dal vice campione Elfyn Evans e da Kalle Rovanpera, con Takamoto Katsuta che farà un programma con diverse gare al volante della Toyota Yaris anche nel 2021.

"E' passato un anno da quando Latvala ha smesso di essere pilota Toyota e sono davvero felice di diffondere questa notizia. Avevamo bisogno di un nuovo team principal e Jari-Matti mi è subito venuto in mente. Tra noi c'è sempre stata empatia sin dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti", ha dichiarato Akio Toyoda, presidente del team.

"Credo che il suo carattere e il suo comportamento possano potenziare il team e aiutarlo a vincere il titolo mondiale Costruttori. Non ha esperienza come manager, ma ha gli attributi comuni a quelli di Toyota ed è per questo che, a nostro avviso, renderà il nostro team ancora più forte. Credo tanto in lui come nuovo team principal e vogliamo vincere con lui, tornare a esultare sul tetto delle Yaris assieme a lui".