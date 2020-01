WRC: incidente per Ogier con la Toyota nei test per Monte-Carlo

All'avvio del WRC 2020 manc meno di una settimana. Il 23 gennaio scatterà infatti il Mondiale Rally 2020, con il prologo previsto come da qualche anno a questa parte a Monte-Carlo.

In questi ultimi giorni piloti e team stanno finalizzando la preparazione al primo appuntamento del 2020, il Rallye Monte-Carlo, appunto, sulle strade francesi che più ricordano quelle del tracciato che dovranno affrontare tra pochi giorni.

Toyota aveva previsto da tempo alcune giornate di test questa settimana con Sèbastien Ogier ed Elfyn Evans, facendo invece correre Kalle Rovanpera all'Arctic Lapland Rally (oggi in svolgimento) per fargli prendere confidenza con la Toyota Yaris in vista del suo debutto nel WRC.

Il team giapponese ha puntato su 3 equipaggi completamente nuovi per questa stagione, dunque altrettanti piloti che non conoscono alla perfezione la Toyota Yaris WRC. Ieri Sébastien Ogier è stato protagonista di un incidente nel corso della sua prima giornata di test in cui è finito fuori strada, rovinando l'anteriore della sua Yaris che è adibita ai test.

Per Ogier e il navigatore Julien Ingrassia nessun problema. I due sono usciti incolumi dall'impatto. Fortunatamente per loro e per il team anche la Yaris non ha subito danni irreparabili, anche se i meccanici hanno dovuto lavorare sull'anteriore per riportare la vettura allo status quo.

Un incidente di percorso forse necessario per Ogier, che deve capire i limiti della vettura e cercare di sfruttare al massimo le sue caratteristiche per dare la caccia a quello che sarebbe il settimo titolo iridato della sua carriera. Oggi il 6 volte iridato è tornato a provare regolarmente al volante della Yaris, però, è il caso di dirlo, l'avventura con Toyota è iniziata con il botto...

