WRC | Il Safari Rally può tornare molto più lungo dell'attuale

Il Safari Rally è sempre stato un evento unico nel suo genere. Da quando è rientrato nel calendario WRC (2021) ha avuto lunghezze comparabili a quelle degli altri eventi che compongono la stagione, ma le cose potrebbero cambiare presto. O meglio, potrebbero tornare come una volta.

L'intenzione dei promotori di quello che è diventato il terzo appuntamento del WRC 2024, spostandosi dal mese di giugno a quello di marzo, hanno intenzione di verificare con FIA e promotori del Mondiale l'eventualità di tornare ad avere un Safari molto più lungo di quello attuale, che a oggi presenta 367,76 chilometri cronometrati, riportandolo ai fasti di un tempo.

A spingere questo ritorno al passato è il presidente del Kenya, Williams Samoei Ruto. Nel corso del fine settimana che ha ospitato il Safari Rally 2024, il presidente dello stato ospitante ha messo in chiaro le sue intenzioni.

"Il Safari Rally attuale dura 4 giorni, ma vorremmo tornare alla vecchia tradizione che prevedeva distanze più ampie. Ho dato ordine al nostro Ministro dello Sport, Ababu Namwamba, di iniziare a coinvolgere la FIA e il promotore del WRC sulle possibilità duna nuova versione del Safari, una molto più lunga".

David Richards, membro del gruppo di lavoro che la FIA ha istituito per pensare al futuro del WRC, ha dichiarato che l'organo di governo del motorsport è aperto a tutto quando si tratta di proposte legate al formato dei futuri eventi.

"Stiamo cercando di dare agli organizzatori più spazio e libertà per sviluppare i rally che fanno per loro", ha detto Richards a diversi media, tra cui Motorsport.com all'inizio di questo mese.

"Con il Safari fissato in Kenya, volevano andare fuori Nairobi e avere una seconda base a Mombasa, per esempio, e fare qualcosa del genere. Esaminiamo le loro proposte e vediamo se possono essere adattate. Non stiamo dicendo né sì, né no, ma certamente stiamo dicendo di esaminare queste idee e vedere se funzionano per il WRC".

"Al momento penso che siamo troppo rigidi. Abbiamo creato una formula per cui tutti hanno dovuto lavorare duramente e credo che non sia necessariamente nell'interesse del Mondiale Rally".