WRC | Il Rally Lettonia entra nel calendario dal 2024

A poche ore del rinnovo dell'accordo che manterrà il Rally dell'Acropoli nel calendario WRC fino almeno al 2025, ecco l'annuncio di una novità importante in vista della prossima stagione del Mondiale Rally.

Il Rally di Lettonia entrerà nel calendario WRC a patire dalla prossima stagione, promosso quindi dall'ERC al Mondiale. Una bella notizia, perché si tratta di uno degli eventi più duri su sterrato e questo potrebbe portare all'aumento dello spettacolo.

L'evento coprirà una vasta parte del territorio lettone: partendo dalla città di Riga e Liepaja, le vetture toccheranno anche le regioni di Talsi, Tukums, Kuldiga e Dienvidkurzeme.

Di certo, a oggi, c'è solo l'entrata del Rally di Lettonia nel prossimo calendario. Non è ancora chiaro quale evento dovrà fargli posto, ma è possibile che possa essere il Rally Estonia, anche solo in alternanza proprio con l'evento lettone. A oggi, però, non ci sono conferme nemmeno per quanto riguarda il periodo in cui sarà collocato.

"È sempre stato nostro obiettivo mantenere almeno uno slot nel calendario WRC per consentire a un evento di passare dall'ERC al WRC", ha dichiarato Peter Thul, Senior Director of Sport di WRC Promoter.

"Il fatto che il Tet Rally Latvia sia il primo a cui è stato concesso questo slot è un chiaro riconoscimento della sua eccellenza sportiva e promozionale e dell'impegno del governo lettone nei confronti del rally".

"Questa decisione sottolinea l'importanza strategica delle regioni baltiche per il WRC. Abbiamo un rapporto di lunga data con il partner televisivo TV3 e siamo ansiosi di ampliare la collaborazione con loro per l'evento del 2024".

"Questo, insieme alla nostra rete sempre più estesa di oltre 50 emittenti in più di 150 Paesi, fa del WRC uno dei campionati automobilistici più seguiti del pianeta".

Per quanto riguarda il calendario della prossima stagione, la FIA e i promotori del WRC stanno lavorando per cercare di introdurre nuovi rally in posizioni strategiche del mondo come l'Arabia Saudita - sede, per altro, della Dakar ormai da qualche anno - e gli Stati Uniti.