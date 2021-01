WRC: il Rally di Ypres nel calendario 2021 al posto del Rally GB

Il calendario 2021 del WRC è stato ufficialmente presentato nel weekend in cui è stato svolto il Rally Italia Sardegna 2020, a inizio ottobre, ma continuano ad avvenire cambiamenti molto importanti. Nel pomeriggio di oggi i promotori del WRC hanno fatto sapere di aver provveduto a una sostituzione di un evento, per altro tra i più significativi e storici del Mondiale Rally.

Stiamo parlando del Rally Gran Bretagna, che quest'anno si sarebbe dovuto tenere in Irlanda del Nord. Questo è saltato a causa dell'incertezza legata ai finanziamenti pubblici, derivante dalla pandemia da COVID-19 che ha messo in ginocchio anche il Regno Unito.

Al posto del rally in Terra d'Albione è stato introdotto nel calendario 2021 il Rally di Ypres, che si terrà su asfalto, in Belgio, nel mese di agosto e il luogo dove sarà allestito il Parco Assistenza sarà Grote Markt. Le date - hanno fatto sapere i promotori del WRC e dell'evento belga - sono ancora da decidere, ma è certo invece che si terrà nel mese più caldo dell'anno.

La gara a Ypres durerà 3 giorni e il Belgio diverrà la 35esima nazione a ospitare un round del WRC. Qualora dovesse essere effettuato, il Rally di Ypres sarà una novità assoluta per il Mondiale Rally, perché l'evento, pur essendo stato inserito nel calendario 2020 nel mese di novembre, venne cancellato a causa della crescita di contagi da COVID-19 proprio poche settimane prima del via.

Dopo l'introduzione del Rally Estonia, gara di casa del campione del mondo 2019 Ott Tanak, è stata così introdotta la gara di casa di un altro pilota del team Hyundai Motorsport, ossia Thierry Neuville. Il belga ha già corso più volte all'evento che ha anche fatto parte del campionato ERC, oltre al campionato nazionale belga, vincendo nel 2018 al volante di una i20 R5 New Generation.

Jona Siebel, managing director dei promotori WRC, ha affermato: "Ypres è stata una pietra miliare molto popolare del rallismo europeo per diversi anni, e ora entrerà a far parte del calendario WRC per la prima volta. Finalmente potrà essere disputato dopo la sfortunata cancellazione avvenuta qualche mese fa, legata alla stagione 2020".

"La gara presenterà un mix di strade asfaltate molto insidiose, con l'aggiunta di alcune prove notturne e un meteo che potrebbe regalare diverse sorprese. Sarà davvero una gara molto interessante per tutti i fan".