WRC | Il Rally di Svezia 2022 è già in pericolo. Pronto l'Arctic

Il WRC 2021 è appena finito e i team sono già tutti concentrati nella preparazione delle nuove vetture Rally1 ibride che correranno la prossima stagione nel Mondiale Rally, ma a poco più di un mese dal via della nuova stagione c'è già un evento 2022 a rischio: si tratta del Rally di Svezia.

L'unico evento che si tiene su neve del WRC rientra nel calendario dopo essere stato cancellato lo scorso anno a causa dei problemi legati agli spostamenti dalla pandemia da COVID-19, ma anche dalla curva di contagi che 12 mesi or sono aveva consigliato i promotori dell'evento a prendersi una pausa.

Al posto del Rally di Svezia è stato fatto l'Arctic Rally Finland, altro evento totalmente su neve, che ha visto trionfare per l'unica volta in stagione gli estoni di Hyundai Motorsport Ott Tanak e Martin Jarveoja.

A 2 mesi dal via dell'evento in Svezia, i promotori di AKK hanno fatto sapere di essere pronti a spostare nuovamente l'evento dalla Svezia alla Finlandia, per la precisione a Rovaniemi, qualora il percorso svedese non dovesse essere ancora pronto.

Dopo i fatti del 2020, con il Rally di Svezia pesantemente decurtato a causa della mancanza di neve. Per questo motivo è stato scelto di spostare l'evento più a nord, così da evitare che si potesse ripresentare la medesima situazione. Il problema attuale, però, è legato alla preparazione delle prove, che procede a rilento.

Per questo motivo AKK ha già sondato il terreno con Rovaniemi. La città finlandese ha già fatto sapere di essere pronta a ospitare nuovamente un evento WRC. Sarà però la FIA a dare il benestare all'eventuale cambio di sede del Rally di Svezia. Ricordiamo che, almeno al momento, non sono stati comunicati eventi "in panchina", ovvero pronti a sostituire quelli titolari qualora ve ne fosse il bisogno.

La decisione definitiva dovrebbe essere presa il prossimo 19 dicembre, ovvero fra 11 giorni. Una delle condizioni che permetterà di spostare l'evento sarà disputare lo stesso a porte aperte, permettendo agli appassionati di seguire le prove speciali a bordo strada.