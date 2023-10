WRC | Il Rally di Polonia torna nel calendario dal 2024

Il Rally di Polonia tornerà ufficialmente nel calendario del WRC a partire dalla stagione 2024. Motorsport.com vi aveva già svelato la presenza dell'evento nella lista di rally che comporrà il Mondiale della prossima stagione a inizio agosto, ma oggi è arrivata l'ufficialità da parte dei promotori dell'evento.

Il Rally di Polonia è stato fissato al termine del mese di giugno, per la precisione dal 27 al 30, sfruttando lo spostamento del Safari Rally al mese di marzo e l'introduzione del Rally di Lettonia a luglio.

La Polonia torna dunque a distanza di 6 anni dall'ultima volta in cui è stato disputato per il WRC. Nel Mondiale è rimasto 4 anni, vedendo vincere per due volte Sébastien Ogier e una volta a testa Andreas Mikkelsen e Thierry Neuville.

Nel 2018 il Rally di Polonia venne tolto dal calendario anche per via dei problemi legati alla sicurezza notati nell'edizione dell'anno precedente, quando Fabio Andolfi - allora al volante di una Hyundai i20 R5 New Generation, rischiò di fare un frontale con un camion dei pompieri che aveva imboccato la speciale (la Baranowo) per errore.

Il rally diverrà il primo dei tre appuntamenti consecutivi ad alta velocità che si terrà sugli sterrati balcanici. Dopo la Polonia si terrà infatti il Rally di Lettonia, promosso dopo diversi anni nel calendario dell'European Rally Championship, e il Rally di Finlandia.

ORLEN 80. Rajd Polski Photo by: Orlen Team

Oltre alla Polonia e alla già citata Lettonia, le modifiche più significative rispetto al calendario di questa stagione coinvolgono il Safari Rally, che sarà disputato a marzo e il Rally del Cile, che invece è stato posticipato di una settimana e sarà svolto interamente nel mese di ottobre.

A chiudere la stagione rimarrà il Rally del Giappone, ultimo dei 13 appuntamenti che è fissato per il mese di novembre. L'anno prossimo sarà anche l'ultimo in cui Pirelli sarà fornitore unico di pneumatici del WRC. La Casa italiana ha deciso di non partecipare al tender indetto dalla FIA per essere fornitore unico di gomme nel triennio 2025-2027.

Numero Rally Fondo Mese 1 Rallye Monte-Carlo Misto 24-28 gennaio 2 Rally di Svezia Neve 15-18 febbraio 3 Safari Rally Terra marzo 4 Rally di Croazia Asfalto aprile 5 Rally del Portogallo Terra maggio 6 Rally Italia Sardegna Terra Inizio giugno 7 Rally di Polonia Terra 27-30 giugno 8 Rally Lettonia Terra luglio 9 Rally di Finlandia Terra Fine luglio 10 Acropoli Rally Terra settembre 11 Rally del Cile Terra ottobre 12 Rally Europa Centrale Asfalto ottobre 13 Rally del Giappone Asfalto novembre