WRC | Il Rally di Croazia vuole il rinnovo. Rally di Polonia one-off

Il WRC 2024 non è nemmeno arrivato alla metà del suo compimento che diversi eventi stanno già parlando per rinnovare il proprio contratto con il Mondiale Rally in vista delle prossime stagioni.

Uno di questi è il Rally di Croazia, ultimo appuntamento sino a oggi disputato, a cui scade il contratto al termine di questa stagione e che ha tutta l'intenzione di mantenere il suo posto anche per le stagioni a venire.

Il Rally di Croazia è una delle poche gare interamente su asfalto del Mondiale e, da quando è nel calendario (2021) ha sempre fornito gare di assoluto livello, con un percorso molto interessante che ha creato diversi colpi di scena e risultando tecnicamente valido.

I promotori dell'evento stanno lavorando sodo per rinnovare il proprio accordo con i promotori del WRC. "Stiamo lavorando sul rinnovo del contratto. Il governo croato è stato recentemente confermato dopo le elezioni, per cui puntiamo a un rinnovo in breve termine", ha dichiarato Simon Larkin, direttore degli eventi WRC.

Gli organizzatori dell'evento hanno pensato di utilizzare un percorso diverso per il futuro, più spettacolare dal punto di vista del panorama - si parla di speciali lungo la costa, ndr - ma il punto è il seguente: vale davvero la pena spostare almeno parte dell'evento se già questo ha mostrato a più riprese di funzionare?

"Credo che una delle cose più attrattive riguardo al portare la Croazia nel WRC fosse essere nella capitale", ha continuato Larkin. "Credo che probabilmente stiamo vedendo diversi compromessi sull'itinerario e le tempistiche. Dobbiamo essere convinti che muoverci fuori dalla capitale possa rendere ancora migliore l'evento e avere una presenza di pubblico ancora maggiore. Gli organizzatori devono convincerci su questo".

"Se l'itinerario può essere un compromesso, non lo sono certamente le strade. Queste hanno prodotto gare stupende. Credo che questo stile di asfalto abbia garantito davvero tanto spettacolo per il rally. La costa croata è molto bella, ma questo non significa necessariamente che si debba portare l'evento su quelle strade".

Se la Croazia sta lavorando per rinnovare il suo accordo con il WRC, Larkin ha anche fatto sapere che il Rally di Polonia - ritornato in calendario questa stagione - rimarrà un solo anno. Non solo, perché anche il Rally d'Estonia tornerà il prossimo anno entrando in una rotazione annuale con il Rally di Lettonia (che si terrà quest'anno).

A proposito del calendario 2025, ricordiamo che di recente è stato ufficializzato il ritorno del Rally di Spagna con il Rally delle Isole Canarie. Paraguay e Argentina dovrebbero trovare posto per la prossima stagione, al pari del tanto sospirato arrivo del Rally del Medio Oriente che dovrebbe tenersi in Arabia Saudita. L'annuncio a tal riguardo dovrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane.