WRC | Il Rally del Paraguay entra in calendario dal 2025

Il puzzle che sta andando a definire il calendario 2025 del WRC acquista un altro tassello importante. Il Rally del Paraguay entrerà nella lista di eventi che team e piloti dovranno affrontare a partire dalla prossima stagione del Mondiale Rally.

Ad annunciare l'accordo tra i promotori dell'evento e quelli del WRC è stato Santiago Peña, presidente della nazione sudamericana, durante la cerimonia d'apertura del Petrobras Rally Transchaco, terzo evento della stagione nazionale rally.

Secondo quanto detto da Peña, l'accordo tra le parti è pluriennale, dunque vedremo il Rally del Paraguay nel calendario per diverse edizioni.

"Il Paraguay è grande, e il mondo si sta pian piano accorgendo di noi. Ospitare la classe maggiore del WRC è un altro modo per mostrare la nostra grandezza", ha dichiarato Peña.

La base dell'evento sfrutterà parzialmente la già esistente piattaforma del Rally Trans Itapua, un altro evento FIA che ha ospitato un round del campionato CODASUR (campionato sudamericano).

L'evento sarà caratterizzato da un fondo in terra rossiccia e un percorso dalle medie velocità. Non sarà veloce come il trittico che il WRC sta per affrontare - ovvero quello formato da Polonia, Lettonia e Finlandia - ma sarà più rapido di quello realizzato dagli organizzatori del Rally del Cile.

Sembra inoltre che, sebbene il Rally del Cile non sia ancora stato confermato per il prossimo anno, il calendario 2025 possa avere 2 rally in Sud America, dunque quello del Paraguay e, appunto, quello del Cile.

"Abbiamo parlato a lungo con i promotori del Rally del Paraguay e sono davvero felice di aver trovato l'accordo per farli entrare nel calendario", ha dichiarato Simon Larkin, direttore del promotori del WRC.

"Non ci sono dubbi sulla passione per il rally che ha quella nazione. Non vediamo l'ora di trasmettere quella passione e gli spettacolari paesaggi del Paraguay in tutto il resto del mondo".