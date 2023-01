WRC | Il rally degli USA può essere in calendario già nel 2024

Carica lettore audio

Un secolo fa gli Stati Uniti erano considerati la terra promessa. 100 anni dopo, al giorno d'oggi, è ancora la stessa cosa. Almeno per quanto riguarda il motorsport. I promotori del WRC stanno pensando di aggiungere al calendario un rally nel Nord America.

L'obiettivo è sfruttare un mercato inesplorato, che negli ultimi anni ha mostrato di essere un bacino dorato e terra fertile con il passaggio di una Formula 1 che predilige più lo spettacolo dello sport in sé dopo l'arrivo di Liberty Media.

L'interesse nei confronti del motorsport a 4 ruote, in questo caso 4 ruote motrici, potrebbe essere sfruttato anche dal WRC. Sulla carta, un rally negli Stati Uniti sarebbe perfetto per il Mondiale, ma anche per i team che sono coinvolti - Ford su tutti - e per le imprese che investono soldi e ricerca per migliorare i propri prodotti e avere visibilità mondiale.

"Credo che entro la fine di marzo potremo dire con certezza qualcosa riguardo le noster ambizioni di avere un rally negli Stati Uniti nel 2024. Speriamo di avere un evento di prova già quest'anno, per poi averlo in calendario la prossima stagione", ha dichiarato Simon Larkin, direttore degli eventi WRC, ai microfoni di Motorsport.com.

Della stessa opinione è Richard Millener. Il team principal di M-Sport ha sottolineato come Ford - a oggi partner dietro le quinte della squadra di Dovenby Hall - spinga per avere un evento del genere in casa propria.

"Penso che un evento in Nord America sia parte integrante del motivo per cui Ford vuole essere coinvolta. Vogliamo vedere un evento negli Stati Uniti. E' un mercato enorme che attualmente non è sfruttato. Hanno grandi strutture, grandi strade e grandi opportunità di fare qualcosa".

Anche Pirelli, fornitore unico di gomme del WRC, sostiene che il progetto di portare il WRC negli Stati Uniti possa essere vincente. Soprattutto considerando quanto successo ha riscosso negli ultimi anni la Formula 1.

"L'America è un mercato molto importante per noi", ha dichiarato Mario Isola, direttore della sezione motorsport di Pirelli. "Siamo felici di avere 3 gran premi di Formula 1 in America e un evento WRC sarebbe ideale per noi".

"Sappiamo che in America c'è una grande cultura dello sterrato, credo quindi che un rally su quella superfice negli Stati Uniti sarebbe una grande aggiunta per il calendario. Spero riescano a finalizzarlo".

L'idea di avere un rally negli Stati Uniti è un'idea che già 3 anni fa era ben presente nei promotori del WRC. L'allora managing director e promotore del WRC Oliver Ciesla aveva rivelato a Motorsport.com: "Uno dei punti su cui abbiamo lavorato negli ultimi tempi è il progetto di portare i rally nei mercati più grandi al mondo: Stati Uniti e Cina".

In quei giorni la pandemia da COVID-19 aveva non solo frenato, ma proprio fermato tutte le attività motorsport. Dunque anche il progetto di portare il WRC negli Stati Uniti. Oggi, però, la situazione è in netto miglioramento: le limitazioni sono pressoché sparite e vincoli e muri sono stati abbattuti.

"Il COVID-19 ci ha frenati, ma è il nostro obiettivo del futuro. Vogliamo avere gare in quei paesi, negli Stati Uniti e in Cina, per espandere la nostra visibilità e quella delle Case che hanno deciso di investire e di correre nel WRC. Sarà una cosa che faremo in futuro e lo faremo di sicuro", aveva concluso Ciesla. E ora il momento sembra proprio arrivato.