WRC | Il Rally Acropoli rimarrà in calendario fino al 2025

Il Rally dell'Acropoli continuerà ad avere uno slot nel calendario del WRC almeno sino al 2025.

I promotori dell'evento e il WRC hanno trovato l'accordo per prolungare l'intesa tra le parti per altre due stagioni, portando così a 5 gli anni consecutivi in cui si disputa e si disputerà l'evento greco dopo il suo ritorno targato 2021.

Il Rally dell'Acropoli ha la fama di essere uno dei più difficili e duri al mondo. La prima edizione si tenne nel 1973, dunque quest'anno si celebreranno i 50 anni proprio dal primo rally.

Questo evento attira ancora tanti appassionati, tanto che lo scorso anno, all'interno dello Stadio Olimpico di Atene dove si tenne la Super Stage, gli spettatori furono addirittura 65mila.

Assieme all'estensione del contratto è arrivata anche la conferma che quest'anno la base del rally, dunque del Parco Assistenza, sarà sempre a Lamia.

"Questo accordo assicura il posto della Grecia nel Campionato del Mondo Rally per i prossimi due anni e protegge il futuro di quello che è innegabilmente uno dei rally più famosi del mondo", ha dichiarato Simon Larkin, direttore eventi di WRC Promoter.

"L'Acropoli ha una ricca eredità nel WRC e alcuni dei fan più appassionati in circolazione, come dimostrano i 65.000 spettatori che si sono presentati allo Stadio Olimpico di Atene lo scorso anno. Non vediamo l'ora di continuare questa eredità in Grecia nelle prossime stagioni".

Lefteris Avgenakis, Vice Ministro dello Sport e Presidente del Comitato Organizzatore dell'EKO Acropolis Rally Greece, ha aggiunto: "Sono lieto che il 70° anniversario dell'Acropolis Rally sia una grande occasione per celebrare non solo il passato, ma anche il futuro".

"L'estensione di due anni dell'accordo è il risultato dell'eccellente cooperazione, della fiducia tra il governo greco, la FIA e il promotore del WRC, ma anche dell'organizzazione impeccabile che abbiamo avuto nelle ultime due edizioni".

"Il Rally degli Dei di quest'anno sarà un'esperienza emozionante. Tutti sono invitati a vedere la storia svolgersi davanti ai propri occhi e a testimoniare la bellezza della Grecia".

Per quanto riguarda il prossimo anno, il WRC sta cercando di aggiungere nuovi eventi al calendario 2023. Tra le località interessate a ospitare un rally WRC ci sono Arabia Saudita, Regno Unito (che spera di poter rientrare dopo qualche anno d'assenza), la Lettonia - favorita - e gli Stati Uniti.