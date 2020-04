WRC: i team applaudono l'introduzione dell'ibrido dal 2022

La propulsione ibrida sarà il piatto forte del nuovo regolamento WRC 2022. Sebbene siano arrivate critiche da più parti, specialmente tra i piloti, i tre team che corrono attualmente nella massima serie del mondiale rally - dal 2022 si chiamerà Rally1 - hanno salutato in maniera più che favorevole questa adozione.

Non è un segreto che Case come Hyundai e Ford abbiamo caldamente spinto la FIA per introdurre un motore elettrico a supporto di quello termico da 1.6cc turbo, così da attualizzare la serie e avvicinarla alle proposte e alle richieste attuali dell'automotive.

Andrea Adamo, team director di Hyundai Motorsport è stato il primo a riconoscere l'importanza dell'introduzione dell'ibrido nel WRC ormai un anno fa, ai microfoni di Motorsport.com aveva detto: "L'ibrido sarà fondamentale nel WRC, a patto che sia intelligente" . Il motore elettrico da 100 kW sarà infatti utilizzato nel transito delle vetture nei centri abitati, nelle città, nei villaggi, ma anche nelle Super Special Stage.

"L'ibrido è l'unica alternativa per fare sì che i Costruttori rimangano nei rally", ha subito detto senza troppi giri di parole Adamo ai microfoni di Motorsport.com. "Il motorsport è un esercizio anche di marketing per chi è impegnato come Costruttore. Nel WRC ci troviamo ad avere una vettura che potrà avere l'ibrido. Quindi avere un'immagine sportiva a fronte di veicoli stradali che non hanno tanto motorsport legato. Non possiamo inoltre dimenticare che i rally corrono su strade aperte, passiamo in villaggi, pretendiamo di avere un'immagine e un'invasione di spazi per avere grande risonanza".

"E' stata presa una buona decisione. In questo momento possiamo lavorare per fare qualcosa di importante per la stagione 2022. Prima potremo avere il nuovo ibrido, prima potremo sentirci più a nostro agio ed essere coinvolti lavorando per il futuro", ha dichiarato invece Tom Fowler, direttore tecnico del team Toyota Gazoo Racing in seguito all'annuncio di Compact Dynamics come fornitore unico della tecnologia ibrida per il WRC dal 2022.

Ha voluto dare la propria opinione sull'adozione dell'ibrido anche Richard Millener, team principal di M-Sport Ford, ossia di uno dei due team che hanno caldeggiato l'adozione dell'ibrido nel 2022 per poter rimanere nel WRC anche in futuro.

"La cosa più positiva è che da questo punto di vista tutti i team stanno lavorando assieme, ora. Stiamo spingendo nella stessa direzione. Una volta usciti dall'emergenza dovuta al coronavirus, torneremo a dividere il tempo tra la gestione del team su base giornaliera e il lavoro per la preparazione dell'auto 2022".