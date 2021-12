WRC | I piloti Hyundai ad Adamo: "Per noi ci sei sempre stato"

A poco più di 24 ore dall'annuncio shock dell'addio di Andrea Adamo a Hyundai Motorsport, i piloti WRC sotto contratto con la Casa coreana hanno tutti voluto dedicare un pensiero al loro ormai ex team director.

Tutti e quattro, ovvero Ott Tanak, Thierry Neuville, Dani Sordo e Oliver Solberg hanno voluto dedicare un piccolo ma sentito pensiero pubblico ad Adamo, il quale li ha supportati nel corso delle ultime tre stagioni nel corso del loro percorso tra WRC e WRC2.

Sebbene in tanti abbiano speculato sulla mancanza di Tanak all'ACI Rally Monza Italia, l'estone è stato uno dei primi a dedicare qualche riga al manager piemontese sulle proprie pagine ufficiali dei principali social network.

"Andrea è un uomo con un grande cuore. ha dato tutto per Hyundai Motorsport ma si è anche preso cura di noi come suoi figli. Ha messo assieme un grande team e ora è nostro compito portare i titoli a casa il prossimo anno! Sarò per sempre grato di avere un amico fantastico come lui!".

Non potevano mancare i saluti di Thierry Neuville, il pilota più vincente a livello di eventi anche sotto la gestione Adamo il quale, così come gli altri, ha dato un contributo importante alla conquista dei due iridi Costruttori.

"Abbiamo passato alcuni anni incredibili con Andrea come boss e mi è piaciuto immensamente lavorare assieme a lui. Lui, per noi, c'era sempre e abbiamo provato grandi emozioni assieme. Rispetto totalmente la tua decisione e ti auguro tutto il meglio per il futuro, amico mio. Ci mancherai tanto".

Poche parole ma importanti, quelle di Dani Sordo. Forse tra Adamo e lo spagnolo si era instaurato un rapporto speciale, e questo va a trasparire anche dalle parole scelte dal nativo di Torrelavega.

"Grazie per il tuo sostegno e la tua fiducia, capo! Per avermi spinto a dare il massimo. Ti auguro tutto il meglio per questa nuova fase. Un forte abbraccio amico mio!".

Ha voluto esprimere un sentito ringraziamento anche Oliver Solberg, ragazzo che Adamo ha prima preso per correre nel WRC2 con la i20 R5 New Generation e poi con la i20 N Rally2. Senza contare le ultime uscite al volante della i20 Coupé WRC Plus e della promozione al volante di una Rally1 nel 2022.

"Mister Adamo, voglio ringraziarti in maniera immensa per tutte le opportunità e il supporto che mi hai dato (e gli abbracci!) nel corso di questa stagione. Ti auguro il meglio per il futuro, ci vediamo in giro!".