WRC | Hyundai: ufficiale il rinnovo annuale di Thierry Neuville

Thierry Neuville e Hyundai Motorsport, atto ultimo? Il team di Alzenau ha annunciato proprio oggi il rinnovo di contratto del 36enne belga in vista di quelle che potrebbero e dovrebbero essere le ultime stagioni nel World Rally Championship.

Il rinnovo del pilota nativo di Sankt Vith era un discorso in ballo ormai da qualche settimana e il raggiungimento dell'accordo tra le parti sembrava essere solo una formalità. E così è stata.

Neuville, che difende i colori di Hyundai Motorsport dalla stagione 2014 continuerà a farlo anche per la stagione 2025, per poi capire cosa ne sarà del futuro della squadra coreana e, a quel punto, anche del suo.

Sì, perché qualora Neuville dovesse riuscire finalmente a vincere il titolo iridato Piloti 2024 - E' in testa con 27 punti di margine sul primo degli inseguitori, Sébastien Ogier - allora potrebbe decidere di difendere il titolo nel 2025 e poi ritirarsi, quando ormai avrà raggiunto l'età di 37 anni.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto di: Austral / Hyundai Motorsport

Se invece avrà ancora voglia e l'intenzione di dare la caccia al titolo, si troverà a far fronte a una situazione che vede pochi sedili disponibili in vista del futuro. Certo che un talento come il suo sarà difficile vederlo ignorato da parte dei team presenti, ma il Mondiale Rally sta cercando di trovare la giusta via per avere un futuro più solido dell'attuale e un ricambio generazionale di Piloti che vede già affacciarsi talenti del calibro di Sami Pajari e Martins Sesks.

La storia di Neuville con Hyundai, dunque, proseguirà per la stagione numero 12 consecutiva. Neuville è il pilota più vincente della storia di Hyundai nei rally con 20 vittorie, l'ultima di queste il bis al Rallye Monte-Carlo 2024 dopo una grande prestazione, 403 speciali vinte, 26 Power Stage vinte.

Neuville ha anche regalato la prima vittoria assoluta a Hyundai nel WRC con l'inatteso e sorprendente successo al Rally di Germania 2014 quando nello Shakedown finì per uscire di strada, abbattendo diverse file di alberi che componevano un vitigno. 3 giorni più tardi arrivò la sua prima vittoria e la prima di Hyundai.

"Sono molto felice di estendere il mio contratto con Hyundai Motorsport per la stagione 2025 del FIA World Rally Championship - ha dichiarato a margine del rinnovo - Non ci sono molte collaborazioni nel motorsport che durano quanto la nostra, ma dal 2014 abbiamo ottenuto grandi successi insieme".

"Ho già detto che questa squadra è diventata una seconda famiglia per me, e la nostra ambizione e motivazione è cresciuta anno dopo anno. Sarebbe un grande onore vincere il nostro primo titolo piloti con loro alla fine di questa stagione e continuare a farlo per il dodicesimo anno insieme. Non vedo l'ora di vedere cosa ci riserva il futuro".

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 sul podio Foto di: Austral / Hyundai Motorsport

In questa stagione Neuville è attualmente il leader del Mondiale Piloti quando mancano 4 eventi al termine del 2024. Il belga ha 168 punti contro i 141 di Sébastien Ogier, i 137 di Ott Tanak e i 132 di Elfyn Evans. Una sola vittoria, quella di Monte-Carlo, ma una gestione sino a ora perfetta di quasi tutti i fine settimana, considerando anche il nuovo regolamento che ha saputo interpretare alla perfezione.

"Siamo lieti di confermare Thierry Neuville al fianco di Ott Tanak per la nostra avventura nel FIA World Rally Championship 2025", ha aggiunto il Team Principal, Cyril Abiteboul.

"La decisione di mantenere questa coppia competitiva in Hyundai Motorsport sottolinea il nostro impegno nella serie nel 2025, dove ancora una volta punteremo a tutti e tre i titoli del campionato".

"Thierry è stato con Hyundai Motorsport fin dall'inizio, dimostrandosi prezioso per il team sia in gara che in azienda negli ultimi 11 anni. Con lui e il suo co-pilota Martijn Wydaeghe, ora impegnati nella prossima stagione, abbiamo tutti gli ingredienti necessari per continuare a lottare ai vertici del nostro sport".