WRC | Hyundai tratta con Lappi e Suninen per averli nel 2024

Hyundai Motorsport ha intenzione di tornare a lottare con Toyota Racing sino al termine della prossima stagione dopo due anni ben al di sotto delle aspettative. A Thierry Neuville è tornata ad aggiungere Ott Tanak. tornato ad Alzenau dopo una sola stagione in M-Sport, rendendo di colpo la line up piloti molto più forte e competitiva di quella attuale.

Ma non è finita, perché nelle prossime settimane dovrà definire l'equipaggio o gli equipaggi per la terza vettura. Teemu Suninen, che quest'anno ha condiviso il volante con Dani Sordo, sembra aver convinto i vertici del team a considerarlo ancora tra i primi petali della rosa di candidati per il 2024.

"Suninen è nei nostri radar per il 2024, ma non posso dire nulla di più preciso", ha dichiarato Cyril Abiteboul a Motorsport.com. "Fa davvero parte della lista di piloti che possono correre per noi l'anno prossimo, ma dobbiamo scegliere collettivamente per cercare di fare la miglior scelta possibile".

Il punto interrogativo più grande per la prossima stagione è però legato a Esapekka Lappi. Il finlandese, quest'anno, corre tutta la stagione ma ha alternato ottime prestazioni a errori che hanno compromesso la rincorsa del team al titolo Costruttori, finito ormai da qualche settimana in casa Toyota Racing.

Lappi ha anche giocato un ruolo molto importante nello sviluppo della i20 N Rally1 ed è anche per questo che Abiteboul sembra intenzionato a chiudere più di un occhio sugli incidenti, oltre al fatto di non avere piloti di un certo calibro (leggasi "migliori di Lappi) sul mercato.

"Esapekka è stato parte chiave del nostro team in questa stagione ed è stato molto importante per noi, cogliendo risultati importanti in alcune parti dell'anno. Mi piace pensare che possa fare parte del nostro futuro l'anno prossimo".

"Le discussioni con Esapekka per continuare assieme sono già state aperte e stanno continuando. Speriamo di poter chiudere i discorsi nei prossimi giorni. Credo che la questione sia capire cosa vuole e fare in modo che possa ottenere ciò che vuole. Ma non sto parlando di denaro".

Nel corso della conferenza stampa post-evento al Rally dell'Europa Centrale, il team principal di Hyundai Motorsport è tornato a parlare della possibile introduzione della quarta vettura per la prossima stagione.

"Mi piacerebbe schierare una quarta vettura, ma il successo si ottiene con la pianificazione, l'organizzazione, ma anche con la definizione delle priorità. Credo che la prima cosa fare sia assicurarsi che tutti e tre gli equipaggi per l'anno prossimo abbiano la vettura di cui hanno bisogno, e questo sarà l'obiettivo di tutta la squadra".

"Quindi, da questo punto di vista, potremmo ritardare i piani legati alla quarta vettura. Ma è chiaro che sviluppare i piloti, quelli giovani, con una quarta vettura è ciò che vogliamo fare. E' tutta una questione di tempismo".