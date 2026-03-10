WRC | Hyundai svela una livrea speciale che userà al Safari Rally

Hyundai Motorsport va alla ricerca del primo successo stagionale e lo fa questo fine settimana al Safari Rally, primo appuntamento del 2026 su terra dopo l'asfalto e la neve del Rallye Monte-Carlo e quello di Svezia.

Il team coreano, in grave ritardo prestazionale nei confronti di Toyota Gazoo Racing, si presenta in Kenya con una novità. Niente di tecnico che possa aiutare le vetture a competere con le GR Yaris Rally1: si tratta infatti di una nuova livrea dedicata all'evento africano.

La scelta fa fede a quanto già annunciato da Hyundai Motorsport all'inizio della stagione. il team aveva infatti detto che avrebbe presentato diverse livree nel corso della stagione, iniziando proprio dal Rallye Monte-Carlo con uno schema cromatico in edizione limitata che rendeva omaggio a un fumetto francese.

I designer delle livree si sono impegnati a realizzare una veste per il Kenya basata sui colori ufficiali del team, ovvero blu, nero e rosso-arancio. Questo nuovo design rende omaggio alla fauna selvatica tipica del luogo. Sulle fiancate delle vetture è possibile scorgere le silhouette di un elefante, una giraffa, una zebra e un ippopotamo.

Per affrontare il Safari, le i20 N Rally1 sono state dotate dello snorkel per affrontare i profondi guadi che si possono incontrare in alcuni punti delle speciali, senza dimenticare che sono state rinforzate alcune componenti e l'assetto è notevolmente rialzato anche se confrontato con quelli che di solito si utilizzano su sterrato.

La livrea speciale delle Hyundai i20 N Rally1 per il Safari Rally, Hyundai World Rally Team Foto di: Hyundai

“Il Safari Rally Kenya è unico nel calendario e il set-up della vettura lo riflette. Per il Kenya, aumentiamo l’altezza da terra della Hyundai i20 N Rally1 rispetto a un tipico rally su sterrato. Questo ci offre una maggiore protezione da rocce, solchi profondi e improvvisi impatti verticali”, spiega Massimo Carriero, responsabile dell’ingegneria di Hyundai.

“L’assetto più alto ci aiuta a difenderci dalla pesante contaminazione del terreno che si trova nelle prove keniane, dove rocce sciolte e detriti possono danneggiare rapidamente sospensioni o carrozzeria".

“Il Safari Rally Kenya richiede diversi adattamenti visibili e invisibili. Una delle caratteristiche più distintive è lo snorkel e un sistema dedicato di aspirazione per i guadi. Questo permette al motore di aspirare aria da un percorso protetto, riducendo il rischio che acqua o sabbia fine entrino nel sistema di aspirazione durante gli attraversamenti più profondi".

"La griglia anteriore e alcuni componenti della carrozzeria sono rinforzati per proteggere dagli impatti – inclusi i rari ma possibili incontri con la fauna selvatica. La protezione del sottoscocca è stata rafforzata per affrontare il terreno accidentato, e gli equipaggi trasportano nell’auto una lista ampliata di pezzi di ricambio".

"Secondo il regolamento WRC, i componenti possono essere sostituiti solo se sono trasportati a bordo, quindi c’è sempre un compromesso tra le prestazioni dovute al peso extra e la gestione del rischio. In Kenya, l’imprevedibilità del terreno e dell’ambiente giustifica il trasporto di più ricambi del solito".