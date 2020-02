WRC: Hyundai svela la line up piloti per il Rally del Messico

Nel fine settimana che andrà dal 12 al 15 marzo il WRC sarà impegnato nel terzo appuntamento del Mondiale Rally 2020 dopo le prime due gare già disputate.

La terza gara dell'anno sarà svolta in Messico, prima trasferta extraeuropea per il WRC 2020. In vista della prima gara su sterrato della nuova stagione, sebbene manchi ancora poco meno di un mese, Hyundai Motorsport ha annunciato la propria line up piloti che dovrà correre nello stato americano.

Al volante della Hyundai i20 Coupé numero 11 ci sarà ancora il leader del Mondiale - a pari merito con Elfyn Evans a 42 punti - Thierry Neuville, navigato dal solito Nicolas Gilsoul.

Sulla seconda Hyundai ecco il campione del mondo in carica Ott Tanak, navigato da Martin Jarveoja. L'equipaggio iridato ha colto in Svezia il primo podio da quando sono approdati in Hyundai, dunque un bel modo di reagire dopo il terribile incidente di Monte-Carlo.

La vera novità di questa line up è la presenza sulla terza Hyundai i20 Coupé, la numero 8, di Daniel Sordo e Carlos del Barrio. Per l'equipaggio spagnolo sarà di fatto l'esordio stagionale, perché nelle prime due gare sono rimasti a guardare i colleghi.

Da sottolineare il prezioso aiuto di Dani Sordo dato a Thierry Neuville a Monte-Carlo. Non è un caso che il belga, a fine gara, abbia voluto ringraziare pubblicamente il compagno di squadra per averlo aiutato a portare a casa la prima vittoria del 2020.

Con la selezione di Sordo-Del Barrio, Hyundai Motorsport utilizzerà così il terzo equipaggio differente in tre gare a cui ha affidato la terza i20. Ricordiamo infatti che a Monte-Carlo hanno corso Sébastien Loeb e Daniel Elena, mentre in Svezia è stato il turno di Craig Breen e Paul Nagle.