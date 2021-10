WRC | Hyundai svela gli equipaggi per il Rally di Monza

Hyundai Motorsport è riuscita a rinviare l'assegnazione del titolo iridato Costruttori WRC all'ultimo evento della stagione, l'ACI Rally Monza Italia, e oggi ha annunciato i tre equipaggi con cui cercherà di completare l'impresa.

A Monza il team di Alzenau dovrà cercare di recuperare ben 47 punti nei confronti di Toyota Racing. Come dicevamo, servirebbe una vera e propria impresa. Di fatto una doppietta e due delle tre Yaris ritirate, con la terza piuttosto indietro nella Top 10.

Il motto del team, in questa parte di stagione, lo ha idealmente dettato il team director Andrea Adamo: "Fino alla fine. E alla fine tutto andrà bene. E se non andrà bene, vuol dire che non è la fine".

Intanto Hyundai si prepara per Monza con i tre equipaggi scelti per affrontare l'ultimo atto della stagione. Con il recente addio di Craig Breen, passato a M-Sport Ford per le prossime 2 stagioni, le scelte fatte dalla Casa coreana sono state praticamente obbligate.

Al volante della Hyundai i20 Coupé WRC Plus numero 11 ci sarà Thierry Neuville, navigato da Martijn Wydaeghe. L'equipaggio belga è reduce dallo strepitoso successo sugli asfalti del Rally di Spagna - secondo successo stagionale - che l'ha fatto diventare quello più vincente in seno alla squadra che ha base in Germania.

Sulla i20 Coupé WRC Plus numero 8 ci sarà il secondo equipaggio titolare di questa stagione, ovvero quello campione del mondo 2019 formato da Ott Tanak e Martin Jarveoja. Gli estoni arrivano a Monza con la voglia di riscattare non solo il ritiro in Spagna dopo un incidente, ma anche una stagione a dir poco deludente, e per più motivi.

Sulla terza i20 Coupé WRC Plus numero 6 ci saranno Dani Sordo e Candido Carrera. L'equipaggio spagnolo, grazie all'ottimo terzo posto in rimonta nell'evento di casa, ha permesso a Hyundai di tenere aperti i giochi per il Mondiale Costruttori e saranno impiegati anche a Monza.