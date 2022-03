WRC | Hyundai svela gli equipaggi per il Rally di Croazia

Carica lettore audio

Fra poco più di un mese i protagonisti del WRC 2022 dovranno essere pronti ad affrontare il Rally di Croazia (21-24 aprile), primo evento della stagione interamente su asfalto e terzo appuntamento dell'anno dopo i due già disputati a Monte-Carlo e in Svezia.

Questa mattina Hyundai Motorsport ha rivelato i tre equipaggi chiamati a dare la caccia alla prima vittoria stagionale sugli asfalti croati.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda i primi due equipaggi. Si tratta infatti di quelli "titolari", ovvero chiamati a disputare interamente la stagione fatta da 13 appuntamenti.

Sulla Hyundai i20 N Rally1 numero 11 ci saranno Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe. I due belgi sono i primi inseguitori dei leader del Mondiale Piloti e Navigatori, Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen. Dopo il secondo posto ottenuto in Svezia e le recenti vittorie in Belgio e Spagna, potrebbero essere proprio loro a riportare Hyundai alla vittoria.

Ott Tanak e Martin Jarveoja, invece, saranno regolarmente al volante della i20 N Rally1 numero 8. L'equipaggio campione del mondo 2019 è reduce da un inizio di Mondiale a dir poco deludente, ma non certo a causa loro. Prima qualche foratura di troppo a Monte-Carlo, poi un problema al sistema ibrido in Svezia, lo hanno costretto a due ritiri amari. In Croazia andrà alla ricerca del riscatto.

Sulla terza i20 N Rally1, contrassegnata dal numero 2, troveremo invece Oliver Solberg ed Elliott Edmondson. Lo svedese sta prendendo sempre più confidenza con la classe regina del WRC, che da quest'anno è entrata nella nuova era ibrida. In Svezia ha già fatto vedere cose degne di nota, ma solo a sprazzi. Stesso discorso per l'esordio stagionale a Monte-Carlo. Per lui il 2022 dovrà essere un anno di apprendistato.

Per quanto riguarda Dani Sordo e Candido Carrera, dovremmo vederli esordire in questa stagione al Rally del Portogallo, previsto nel mese di maggio. Nella prima gara su terra della stagione, l'equipaggio iberico sostituirà proprio quello formato da Solberg ed Edmondson.