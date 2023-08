WRC | Hyundai: Suninen torna titolare al Rally del Cile

Il WRC si appresta a svolgere il Rally dell'Acropoli, prossimo appuntamento del Mondiale >Rally previsto dal 7 al 10 settembre, ma questa mattina Hyundai Motorsport ha annunciato i tre equipaggi che schiererà nell'appuntamento successivo, il Rally del Cile.

In quello che sarà il terzultimo appuntamento della stagione, nonché l'ultimo sul suolo americano prima del gran finale tra Europa e Asia (Giappone), il team di Alzenau continuerà a schierare i due equipaggi titolari, ma la sorpresa è legata ai nomi del terzo equipaggio.

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe saranno al loro posto, sulla Hyundai i20 N Rally1 numero 11. Sono loro gli unici candidati al titolo iridato per Hyundai. Dunque, per questo motivo - oltre al tipo di contratto sottoscritto - non potranno mancare.

Esapekka Lappi e Janne Ferm continueranno a dare la caccia alla prima vittoria da quando corrono per la Casa coreana e la seconda da quando sono protagonisti nel WRC. I due finlandesi hanno dato prova di adattarsi molto rapidamente alla i20 N Rally1 e saranno in gara sulla numero 4.

Teemu Suninen, Mikko Markkula, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

La vera sorpresa è la presenza di Teemu Suninen e Mikko Markkula sulla terza i20 N Rally1, che sarà riconoscibile attraverso il numero 3 su fiancate e tettuccio. Per loro il Rally del Cile sarà il terzo appuntamento della stagione nel team ufficiale e al volante di una Rally1 dopo aver esordito al Rally Estonia e aver corso anche nel rally successivo, quello in Finlandia.

In Estonia e Finlandia, Suninen ha prima chiuso in Top 5, poi ha migliorato di una posizione in Finlandia, terminando l'evento ai piedi del podio. Non sarà al via del Rally dell'Acropoli, perché sulla terza i20 N Rally1 ci saranno Dani Sordo e Candido Carrera, ma torneranno titolari poi in Cile.

E' probabile che Sordo sia titolare anche nel Rally dell'Europa Centrale, che si volgerà nel mese di ottobre in tre nazioni del Vecchio Continente, ma Suninen potrebbe poi trovare spazio al Rally del Giappone, ultimo appuntamento della stagione.

"L'adattamento a Hyundai sta andando bene. Ho iniziato a sentire che posso correre a un ritmo abbastanza elevato, ma mi manca ancora qualcosa", ha detto Suninen dopo il Rally di Finlandia.

"Dobbiamo solo lavorarci su e credo che la velocità arriverà. Penso che chiunque sia salito su questa vettura, a questo punto della stagione, si sarebbe tenuto stretto un quinto e un quarto posto. Credo siano risultati abbastanza buoni".