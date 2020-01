WRC, Hyundai: stessa line up piloti per Monte-Carlo e Svezia

All'avvio del WRC 2020 manca sempre meno. Il 23 gennaio, dunque fra poco più di 2 settimane, scatterà il Mondiale Rally con il Rallye Monte-Carlo. I team di WRC hanno già tutti ufficializzato i piloti titolari per la prossima stagione. Tra questi anche Hyundai Motorsport.

Il team che ha base ad Alzenau ha svolto i test pre-stagionali preparando le prime gre della stagione. a quelli fatti in vista del Rallye Monte-Carlo hanno preso parte Thierry Neuville e il campione del mondo in carica Ott Tanak - ovvero i piloti che correranno per intero il campionato 2020 - ma anche Sébastien Loeb.

Il 9 volte campione del mondo correrà infatti in 6 dei 13 eventi previsti dal calendario 2020 del Mondiale Rally, alternandosi al volante della terza i20 Coupé WRC Plus con Daniel Sordo.

Intanto, nei primi 2 appuntamenti della nuova stagione, Hyundai sembra aver scelto proprio Loeb per correre accanto a Neuville e Tanak. Loeb, proprio come lo scorso anno, correrà certamente al Rallye Monte-Carlo, gara in cui ha sempre fatto bene. Lo scorso anno colse un quarto posto all'esordio con Hyundai.

Oltre a quella che può essere considerata a tutti gli effetti la gara di casa, "Il Cannibale" potrà cimentarsi di nuovo al volante della terza i20 al Rally di Svezia, secondo appuntamento del Mondiale Rally. Stando a quanto riportato sulla lista ufficiale degli iscritti, Hyundai punterà ancora sull'alsaziano anche sulle nevi scandinave.