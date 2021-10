WRC | Hyundai simula un rally completo con la i20 N Rally1

A un evento dal termine della stagione 2021, ovvero l'ACI Rally Monza Italia, Hyundai Motorsport è ormai concentrata completamente sul prossimo anno, che vedrà l'introduzione di un nuovo regolamento tecnico e, di conseguenza, l'esordio di nuove vetture che prenderanno il posto delle attuali World Rally Car Plus.

Il team diretto da Andrea Adamo ha compiuto in questi giorni un rally-test privato con la nuova i20 N Rally1, la vettura ibrida con cui correrà nelle prossime tre stagioni nel WRC. All'evento piemontese sono giunti anche Yves Matton e Jerome Toquet per osservare da vicino la nuova vettura di Alzenau.

Questo rally-test è stato compiuto in Piemonte, sfruttando speciali già conosciute dal team - quelle del Rally di Alba - per provare la nuova vettura e avere riferimenti comparabili con quelli della i20 WRC Plus.

Il test si è tenuto completamente su asfalto e, per simulare completamente ciò che avverrà la prossima stagione, Hyundai ha anche creato zone "full electric", ovvero tratti di strada in cui le Rally1 saranno chiamate a procedere solo mediante l'utilizzo del motore elettrico da 100 kW che andrà a supportare il 1.6 turbo termico.

Hyundai i20 Rally1 Photo by: Hyundai

Le zone in cui è stato usato il motore elettrico - oltre al Parco Assistenza - sono state scelte nel trasferimento, proprio per cercare di simulare in maniera fedele ciò che accadrà a partire dal Rallye Monte-Carlo della prossima stagione.

Per rendere il test ancora più realistico, il team ha anche organizzato una tyre fitting zone - un luogo per cambiare le gomme e affrontare il giro pomeridiano - a metà giornata. Nella prima giornata di test, al volante della vettura c'era il campione del mondo 2019 Ott Tanak. Nella seconda giornata, invece, è stato il turno di Thierry Neuville, navigato da Martijn Wydaeghe. Oggi, ultimo giorno di test, al volante della i20 N Rally1 ci sarà Dani Sordo.

Hyundai ha recentemente aumentato il numero di test svolti con la nuova vettura, che dovrà raccogliere l'eredità della i20 Coupé WRC Plus 2 volte campione del mondo Costruttori. Il programma Rally1 di Hyundai ha avuto il nulla osta più tardi rispetto a quelli di M-Sport e Toyota, dunque ora la squadra coreana è pienamente concentrata sulla preparazione della nuova stagione.