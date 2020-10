WRC: Hyundai schiera Breen con Tanak e Neuville al Rally Ypres

Hyundai Motorsport ha ufficializzato questa mattina i tre equipaggi che prenderanno parte al Rally Ypres, ossia quello che - almeno al momento - è giusto considerare come l'ultimo appuntamento del calendario 2020 del Mondiale Rally.

Alla gara belga, prevista dal 17 al 19 novembre, la Casa coreana schiererà i due equipaggi ancora in lizza per il titolo iridato Piloti. Questi sono formati da Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul e dai campioni del mondo in carica Ott Tanak e Martin Jarveoja.

Ad affiancare i due equipaggi che hanno disputato l'intero Mondiale ci saranno Craig Breen e Paul Nagle. I due sono reduci dall'ottima prestazione al Rally Estonia, gara che ha fatto ripartire il Mondiale.

In Estonia, Breen e Nagle hanno conquistato il secondo posto alle spalle di Tanak e Jarveoja. Ora saranno riproposti nell'ultimo appuntamento del Mondiale, ma anche in altre gare spot che saranno molto importanti per il nord-irlandese.

Hyundai ha infatti programmato altri due appuntamenti nel calendario di Breen: il Aarova Rally Oudenaarde (10-11 ottobre) e il South belgian Rally (24-25 ottobre). In entrambe le gare, Breen e Nagle correranno al volante di una Hyundai i20 Coupé WRC che permetterà loro di fare chilometri per approntare l'assetto migliore.

Hyundai, lo ricordiamo, andrà alla caccia della riconferma iridata dopo aver già vinto il titolo Costruttori WRC l'anno passato. Ecco perché la presenza di Breen in Belgio sarà fondamentale per la squadra di Alzenau.