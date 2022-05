WRC | Hyundai rivela gli equipaggi per il Safari Rally

Carica lettore audio

Hyundai Motorsport si appresta a prendere parte al Rally di Portogallo, quarto appuntamento della stagione 2022 di WRC e primo dell'anno sulla terra. Però, proprio questa mattina, ha ufficializzato la propria line up piloti per un altro evento del Mondiale: il Safari Rally.

L'evento africano, rientrato nel calendario WRC nel 2020 ma disputato per la prima volta solo l'anno scorso a causa della pandemia da COVID, si terrà dal 23 al 26 giugno in Kenya, proprio come lo scorso anno.

Per questo evento il team che ha base ad Alzenau ha scelto Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe sulla prima i20 N Rally1 ibrida. L'equipaggio belga, titolare della vettura numero 11, è anche quello a oggi meglio piazzato nel Mondiale Piloti e continuerà a dare la caccia a Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen.

Sulla i20 N Rally2 ibrida numero 8, invece, ci saranno i campioni del mondo 2019, ossia Ott Tanak e Martin Jarveoja. Gli estoni devono recuperare tanto terreno dai primi dopo un inizio di stagione a dir poco sfortunato. Nelle tappe su terra potrebbero approfittare della loro posizione di partenza per vincere qualche evento e rientrare in lotta per il titolo.

La sorpresa è sicuramente l'equipaggio che sarà sulla terza i20 N Rally1. Questa sarà contrassegnata dal numero 2, per questo motivo è chiaro che al volante ci sarà Oliver Solberg e alle note Elliott Edmondson. Per lo svedese si tratterà di una bella prova di maturità, perché il Safari è uno dei rally più difficili dell'intera stagione, composto da mille insidie e molto probante non solo per le vetture, ma anche per gli equipaggi stessi.

Solberg ed Edmondson hanno preso parte ai primi 3 eventi della stagione, ossia il Rallye Monte-Carlo, il Rally di Svezia e il Rally di Croazia. Dani Sordo e Candido Carrera correranno al Rally del Portogallo e al Rally Italia Sardegna, quest'ultimo è l'evento che Sordo ha vinto ben 2 volte nel corso degli ultimi 3 anni.