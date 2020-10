WRC: Hyundai presenta la nuova i20 N Rally2. Disponibile dal 2021

A 5 anni dal primo prodotto Rally della divisione Customer Racing di Hyundai Motorsport, oggi la Casa di Alzenau ha svelato le forme della nuova arma creata appositamente per i propri clienti del mondo rally, la Hyundai i20 N Rally2.

La vettura prenderà il posto dell'attuale i20 New Generation R5, vettura che - partita in sordina - grazie agli ultimi sviluppi proposti dal reparto corse Hyundai ha firmato negli ultimi mesi vittorie e prestazioni al di sopra delle righe.

La i20 N Rally2 è basata sull'ultimo modello di i20 messo in commercio da Hyundai, ovvero proprio versione N, a propria volta progettata e realizzata grazie all'esperienza fatta dalla Casa coreana nel mondo dei rally, in cui è tornata in pianta stabile dal 2014.

Una delle poche componenti che la i20 N Rally2 ha in coabitazione con la i20 R5 è la trasmissione, un cambio sequenziale a 5 marce. Ma, attorno a questo, le novità abbondano, a partire dal motore 1.6. La sua progettazione è iniziata all'inizio di quest'anno, con gli ingegneri che per prepararlo hanno tenuto conto dell'esperienza maturata nei 5 anni passati con il modello precedente.

Hyundai i20 N Rally2 Photo by: Hyundai Motorsport

La i20 N ha il compito di portare avanti gli aggiornamenti preparati per la R5 nel corso degli ultimi mesi, con questi che - come detto - hanno contribuito in maniera importante a far progredire la vettura dal punto di vista delle prestazioni (guidabilità e prestazioni).

Hyundai ha posto l'accento sulle nuove sospensioni e ammortizzatori, che dovrebbero conferire ancora più maneggevolezza per guidarla al limite su tutte le superfici. Un aspetto fondamentale, considerando che la i20 N Rally2 sarà a disposizione di numerosi campionati nazionali, regionali, europei e Mondiali (WRC2 e WRC3).

La Casa di Alzenau ha fatto sapere che il programma di test per la i20 N Rally2 scatterà alla fine di questo mese e le prime consegue ai clienti e l'omologazione finale della vettura è prevista per l'estate 2021, dunque dovremo attendere ancora 8-9 mesi prima di vedere la nuova i20 in azione.

"La Hyundai i20 New Generation R5 è stata la prima vettura di Hyundai Motorsport Customer Racing e la nuova i20 N Rally2 dimostra quanto siamo riusciti a progredire in 5 anni dalla fondazione del dipartimento", ha dichiarato il team director di Hyundai Motorsport, Andrea Adamo. "Ogni area della nuova vettura è un miglioramento rispetto alla precedente grazie al lavoro di progettazione svolto dal nostro team dedicato di progettisti e ingegneri".

"Il nostro obiettivo è ora quello di testare la vettura per sviluppare ulteriormente gni aspetto del progetto al fine di migliorare sia le prestazione che l'affidabilità, garantendo al tempo stesso che la maneggevolezza consenta a ciascuno dei nostri clienti i migliori risultati possibili quando potranno iniziare a competere con la i20 N Rally2 il prossimo anno".