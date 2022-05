WRC | Hyundai: nuovo telaio per Sordo al Rally del Portogallo Hyundai Motorsport ha approntato una nuova i20 N Rally1 per l'esordio di Dani Sordo nel WRC 2022 che avverrà oggi al Rally del Portogallo. La vettura incidentata da Solberg in Croazia era riparabile, ma il team ha preferito scegliere una vettura tutta nuova per Dani.