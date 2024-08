WRC | Hyundai, mercato piloti 2025: occhi puntati sulla terza i20

Hyundai Motorsport guarda con attenzione al presente, perché dopo il Rally di Finlandia si trova in testa al Mondiale Piloti con Thierry Neuville - 27 i punti di vantaggio sul primo dei rivali, Sébastien Ogier - e in quello Costruttori con 20 lunghezze su Toyota quando mancano 4 rally al termine della stagione.

Nel motorsport, però, l'estate e in questo caso la pausa estiva, è sempre utilizzata per definire buona parte dei piani per la stagione successiva. Nel 2025 il team che ha base ad Alzenau continuerà a correre nel WRC, dunque ha la necessità di definire quali saranno gli equipaggi con cui darà la caccia agli iridi della prossima stagione.

In questo momento Thierry Neuville, leader del Mondiale, è in scadenza di contratto al termine dell'anno. Anche Ott Tanak, altro pilota titolare, vedrà estinguersi il suo accordo con Hyundai, ma le parti potranno avvalersi di una clausola per allungare il sodalizio di un'altra stagione.

Dopo tanti anni con Hyundai, Cyril Abiteboul si sente tranquillo sulla permanenza di Neuville, così come lo è di Ott Tanak proprio per mezzo della clausola e facendo leva sul fatto che l'estone si trovi bene nel team.

"Ci sono trattative in corso", ha dichiarato il team principal e presidente di Hyundai Motorsport a Motorsport.com. "Stiamo parlando per il prossimo anno con Neuville. Conosce l'ambiente, noi conosciamo lui ed è una coppia vincente. Perché dovremmo cambiare?".

"Per quanto riguarda Tanak c'è un'opzione. E ne parleremo. Credo che a entrambi piaccia lavorare assieme, dunque credo che esercitare l'opzione per rimanere assieme sarà qualcosa di naturale".

A questo punto, però, non è possibile ignorare ciò che potrebbe accadere per quanto riguarda la terza vettura. Attualmente Hyundai sta alternando Andreas Mikkelsen, Dani Sordo ed Esapekka Lappi. Lo spagnolo e il finlandese hanno dato i risultati migliori quando sono stati impiegati, ma nel 2025 potrebbe cambiare tutto.

Hyundai sta sondando il mercato perché - al pari degli altri team - è stata attirata dalla crescita di Adrien Fourmaux. Il francese di M-Sport è tornato a correre al volante di una Rally1 quest'anno e ha già collezionato 4 podi, oltre ad occupare la quinta posizione nel Mondiale Piloti dietro a Neuville, Ogier, Tanak ed Evans.

Adrien Fourmaux, M-Sport Ford World Rally Team, Rich Millener, Team principal M-Sport Ford Rally Foto di: M-Sport

"Ora la nostra attenzione è principalmente focalizzata sulla strategia dedicata alla terza vettura", ha ammesso Abiteboul. "Per quella voglio esplorare ogni scenario possibile. Voglio avere la mente aperta su quello che faccio e riflettere su quello che abbiamo fatto quest'anno per capire se abbiamo fatto le cose giuste e se sarà possibile riproporle per la prossima stagione.

Lo stesso Fourmaux ha ammesso di aver iniziato a parlare con tutti i team in vista della prossima stagione: "Come pilota devi parlare con tutti e io voglio correre con una Rally1. Ci sono tre team, dunque bisogna parlare con tutti".