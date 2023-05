WRC | Hyundai: FX Demaison nuovo direttore tecnico

Hyundai Motorsport continua la riorganizzazione dei propri vertici con il preciso intento di tornare a lottare per i titoli iridati al più presto possibile. Nel primo pomeriggio di oggi, il team di Alzenau ha annunciato l'ingaggio di François-Xavier Demaison come nuovo direttore tecnico.

Il 54enne francese assumerà il nuovo incarico a partire dal 1 giugno 2023, ossia dal giorno prima dell'avvio del Rally Italia Sardegna, prossimo appuntamento degno di nota a cui prenderà parte Hyundai Motorsport.

Demaison avrà il compito di occuparsi dei dipartimenti tecnici di Hyundai nei programmi WRC, Customer Racing e del motorsport elettrico. Lo stesso ruolo è stato ricoperto dall'ingegnere francese presso Williams Racing nel corso degli ultimi mesi, ma anche - in precedenza - di Volkswagen Motorsport.

Demaison, nel corso della sua quasi trentennale carriera nel motorsport, ha colto 4 titoli iridati Piloti (con Sébastien Ogier e Julien Ingrassia) e altrettanti Costruttori nel WRC da direttore tecnico di Volkswagen nel WRC tra il 2013 e il 2016.

Nell'avventura con il team tedesco ha vinto 43 dei 52 rally a cui ha preso parte nel ruolo di direttore tecnico. Non è tutto, perché è anche riuscito ad avere un ruolo di rilievo nei successi firmati nel 2016 e nel 2017 nel Campionato Internazionale Piloti TCR.

Demaison, in Hyundai, assumerà la responsabilità della gestione dei reparti veicoli e propulsori per la realizzazione tecnica dei vari programmi di motorsport, in particolare lavorando a stretto contatto con Christian Loriaux, responsabile del programma WRC di Hyundai. L'arrivo di Demaison contribuirà allo sviluppo e al miglioramento della i20 N Rally1.

Francois-Xavier Demaison, Volkswagen Motorsport Photo by: Volkswagen Motorsport

"Sono tremendamente entusiasta di iniziare questo nuovo ruolo con Hyundai Motorsport", ha affermato François-Xavier Demaison. "È chiaro che Hyundai ha un potenziale fantastico nel campo del motorsport, sia per quanto riguarda le iniziative esistenti che per quelle future, in particolare i programmi di motorsport elettrico. Il mio compito è quello di migliorare e far crescere le capacità dell'attività di Hyundai Motorsport per renderla una delle migliori a livello globale. Sono entusiasta di questa sfida e non vedo l'ora di lavorare con il personale che ha già ottenuto grandi risultati nel WRC e nei programmi di corse per i clienti".

Non è tutto, perché Demaison affiancherà sia il presidente di Hyundai Motorsport, Sean Kim, e il team principal, Cyril Abiteboul, nella definizione e nella realizzazione dei programmi futuri di Hyundai Motor Company nel motorsport. Si parla da diverso tempo di un possibile approdo di Hyundai Motorsport nel World Endurance Championship, sebbene, almeno per ora, non ci sia nulla di concreto. Ma l'arrivo di Demaison lascia diversi spiragli riguardo a una strada del genere percorribile dalla Casa coreana.

Il vice presidente di Hyundai N Brand & Motorsport Till Wartenberg ha dichiarato: "La nomina di François-Xavier Demaison a Direttore Tecnico è un altro passo entusiasmante nel percorso di Hyundai Motorsport e del Marchio N. In soli dieci anni Hyundai Motorsport ha raggiunto grandi traguardi e siamo nella posizione ideale per continuare a crescere e svilupparci negli anni a venire. Non vediamo l'ora di lavorare con François-Xavier nei nostri programmi motoristici attuali e futuri".

"Siamo lieti che François-Xavier si unisca a noi ad Alzenau per guidare i nostri dipartimenti tecnici in tutte le nostre attività motoristiche", ha invece detto Sean Kim, presidente di Hyundai Motorsport. "La sua vasta esperienza e i suoi successi nel WRC, nel TCR e oltre si riveleranno preziosi nel momento in cui cercheremo di affermarci come punto di riferimento nei nostri programmi di motorsport. Oltre a gestire tutte le nostre risorse tecniche, lavorerà a stretto contatto con i gruppi di ricerca e sviluppo di Hyundai Motor Company per rafforzare e incrementare le nostre prestazioni nei rally e nelle corse".

Cyril Abiteboul, Team Principal di Hyundai Motorsport, ha aggiunto: "Dopo essermi preso un po' di tempo per immergermi nell'azienda e nelle sue attività, mi è apparso chiaro che avevamo bisogno di una presenza unificante all'interno dei nostri reparti tecnici. L'arrivo di François-Xavier come Direttore Tecnico rappresenta un'opportunità incredibilmente interessante per amplificare e far crescere i programmi Hyundai nel settore motorsport".

"Oltre a migliorare la nostra attuale competitività, FX ci aiuterà a definire il futuro dell'azienda apportando miglioramenti alle nostre strutture per trasformare le nostre capacità in quelle di un'organizzazione motoristica di alto livello. Sa cosa serve non solo per vincere, ma anche per dominare nel motorsport, ed è questa esperienza che ci serve per incanalare i nostri sforzi e vincere i titoli del campionato negli anni a venire".